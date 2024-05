AION Classic Europe: fino al 22 maggio le ricompense per Rise of the Revenant

AION Classic Europe ha lanciato con successo l’update 2.7 “Rise of the Revenant”, che ha introdotto la nuovissima classe Revenant in esclusiva per AION Classic. L’editore Gameforge ha già annunciato che l’MMORPG fantasy nostalgico ha in serbo altre sorprese. Gameforge ha dunque annunciato il primo anniversario di AION Classic Europe con una serie di eventi entusiasmanti e premi esclusivi, invitando gli avventurieri a prendere parte a eventi ricchi di regali, sorprese e premi fino al 22 maggio.

Le più importanti novità in Aion Classic EU:

Eventi del 1° anniversario: è in arrivo una serie di novità entusiasmanti, tra cui regali, boost di esperienza, battaglie epiche e decorazioni in tutta la città.

Ricompense esclusive: i giocatori potranno godersi una valanga di ricompense esclusive, da potenti corone antiche e sieri divini a carte di movimento e pietre incantesimo.

Boost a tempo limitato: punti Abisso aumentati, più punti esperienza e costi ridotti del Guaritore dell’anima durante il fine settimana del boost, dal 25 al 29 aprile.

Festeggiamenti decorativi: Sanctum e Pandaemonium vengono decorate per festeggiare l’anniversario e creare un’atmosfera simile a quella di un red carpet.

Ricompense speciali: come parte dei festeggiamenti dell’anniversario, i giocatori potranno riscattare ricompense speciali per l’accesso dal 24 aprile all’8 maggio. A simboleggiare l’eredità duratura di AION Classic, ci sarà anche un nuovo pacchetto di Energia di Siel (180 giorni). Inoltre, i giocatori riceveranno un regalo gratuito per il primo anniversario, disponibile una volta per account.

Ora è il momento perfetto per vivere avventure epiche e unirti alla community in continua crescita di AION Classic EU. Non perdere questa straordinaria opportunità per festeggiare l’anniversario del gioco e goderti altre avventure e sfide nel mondo di Atreia.

A proposito di Aion Classic EU:

AION Classic offre a tutti i giocatori l’opportunità di vivere gli albori del famoso MMO in Atreia. I server di AION Classic sono sempre aperti e il gioco viene continuamente migliorato da NCSOFT.

Grazie a diverse opzioni di creazione del personaggio e a un’ampia gamma di classi e specializzazioni, i fan degli MMORPG possono personalizzare la loro esperienza in AION Classic a piacimento. Le quattro classi delle origini (Warrior, Scout, Mage, e Priest) e le otto specializzazioni (Gladiator, Templar, Ranger, Assassin, Spiritmaster, Sorcerer, Cleric, e Chanter) e la nuova classe esclusiva di Classic (Soldier, Revenant) consentono di definire i personaggi fin nei minimi dettagli.

AION Classic riunisce tutti i giocatori europei su un unico server internazionale. Il gioco è disponibile in tedesco, inglese e francese. Come per AION Live, Gameforge offre supporto anche in italiano, spagnolo e polacco. I giocatori possono prendere parte a numerosi eventi di gioco stagionali e sperimentare contenuti disponibili solo in AION Classic. È una grande opportunità per vivere avventure insieme agli altri appassionati di AION.