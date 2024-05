PowerWash Simulator festeggia 12 milioni di utenti

PowerWash Simulator di FuturLab ha recentemente fatto un tuffo fino ai 12 milioni di giocatori, grazie anche alle espansioni DLC, tra cui i recenti pacchetti speciali per SpongeBob SquarePants, Ritorno al Futuro e Warhammer 40.000, oltre al lancio del gioco su Meta Quest. Da quando è stato lanciato in Accesso Anticipato nel maggio 2021, il gioco ha continuato a rafforzarsi, incantando i giocatori mentre pulivano la città di Muckingham, sradicavano lo sporco di Bikini Bottom e annientavano l’immondizia nel 41º Millennio. I fan possono aspettarsi molto altro contenuto all’orizzonte, con una tabella di marcia di DLC gratuiti e a pagamento che arriveranno quest’anno.

Kirsty Rigden, CEO di FuturLab, ha affermato:

Siamo continuamente sbalorditi dall’impatto che il nostro gioco ha avuto sulle persone. Ora, con un incredibile 12 milioni di giocatori, è evidente che c’è una richiesta per giochi come PowerWash Simulator che forniscono una sensazione di soddisfazione rilassante, e intendiamo realizzarli! Per segnare questa nuova direzione per lo studio, siamo entusiasti di rivelare il nostro nuovo sito web.