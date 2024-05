GeForce Now: le novità di maggio sulla piattaforma

In occasione del GFN Thursday sono stati annunciati ben 24 titoli che si uniscono al Cloud di GeForce Now a maggio, insieme a nuovi aggiornamenti che rendono più semplice lo streaming su Steam Deck, con un nuovo processo di installazione beta per GeForce NOW sul dispositivo handled di Valve. A seguire, tutte le specifiche ufficiali.

Il nuovo aggiornamento di GeForce NOW rilasciato la scorsa settimana permette inoltre agli utenti di navigare sul browser GeForce NOW con un gamepad, anche su Steam Deck, rendendo più semplice trovare e giocare ai giochi sul dispositivo portatile senza preoccuparsi delle specifiche di sistema, compresi i giochi non-Steam e i titoli con tecnologia NVIDIA DLSS e ray-tracing supportati. Inoltre, è l’inizio di un nuovo mese, il che significa che stanno arrivando 24 nuovi titoli sul Cloud, di cui, più della metà, saranno disponibili su cloud al day 1, incluso Little Kitty, Big City, The Rogue Prince of Persia, Norland, e Crowns Wars: The Black Prince. In arrivo sulla libreria di GeForce NOW anche Honkai: Star Rail non appena riceverà l’aggiornamento alla Versione 2.2 il 2 di maggio. Ecco i primi 7 giochi disponibili questa settimana, tutti al day 1, tra cui Hellblade: Senua’s Sacrifice — ideale per ripercorrere il primo capitolo e per prepararsi all’arrivo di Senua’s Saga: Hellblade II sul cloud:

Articoli Consigliati PowerWash Simulator festeggia 12 milioni di utenti AION Classic Europe: fino al 22 maggio le ricompense per Rise of the Revenant

Hellblade: Senua’s Sacrifice (Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Stormgate Closed Beta (Nuovo rilascio su Steam, 30/04)

Gray Zone Warfare (Nuovo rilascio su Steam, 30/04)

MotoGP24 (Nuovo rilascio su Steam, 2/05)

FOUNDRY (Nuovo rilascio su Steam, 2/05)

INDIKA (Nuovo rilascio su Steam, 2/05)

Orcs Must Die! 3 (Nuovo rilascio su Epic Games Store, 2/05)

Date anche un’occhiata a cosa arriverà durante il mese di maggio:

Little Kitty, Big City (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 9/05)

Ships at Sea (Nuovo rilascio su Steam, 9/05)

The Rogue Prince of Persia (Nuovo rilascio su Steam, 14/05)

Men of War II (Nuovo rilascio su Steam, 15/05)

Die by the Blade (Nuovo rilascio su Steam, 16/05)

Norland (Nuovo rilascio su Steam, 16/05)

Gestalt: Steam & Cinder (Nuovo rilascio su Steam, 21/05)

Synergy (Nuovo rilascio su Steam, 21/05)

SunnySide (Nuovo rilascio su Steam, 21/05)

Crown Wars: The Black Prince (Nuovo rilascio su Steam, 23/05)

Capes (Nuovo rilascio su Steam, 29/05)

Colony Survival (Steam)

Exo One (Steam)

Farmer’s Life (Steam)

Honkai: Star Rail (Epic Games Store)

Phantom Brigade (Steam)

Supermarket Simulator (Steam)