Monster Hunter Now festeggia i 15 milioni di download con bonus celebrativi gratuiti

Monster Hunter Now, il gioco di Niantic che consente di rintracciare e cacciare alcuni dei mostri più temibili dell’universo di Monster Hunter nel mondo reale – grazie all’AR – ha raggiunto la notevole cifra di 15 milioni di download nei sei mesi successivi al suo rilascio globale, avvenuto nel settembre 2023. Per ringraziare la comunità mondiale di Monster Hunter Now, Niantic mette a disposizione un esclusivo codice promozionale MHNOW15M, che sblocca gratuitamente preziosi oggetti di gioco nel webstore di Monster Hunter Now. Anche i kit commemorativi saranno disponibili per un periodo limitato sia nel negozio in-app che nel webstore.

Monster Hunter Now è stato un successo in tutto il mondo e vogliamo ringraziare tutti i cacciatori per il loro continuo supporto. Questo è un gioco facile da giocare, ma difficile da padroneggiare. Ascoltiamo sempre la comunità e abbiamo in programma molti altri aggiornamenti divertenti in vista dell’estate.

ha dichiarato Kei Kawai, Chief Product Officer di Niantic, Inc.

A quasi mezzo anno dalla sua uscita globale, sono profondamente grato che così tante persone in tutto il mondo si siano divertite e si stiano ancora divertendo con Monster Hunter Now. Grazie al supporto dei nostri fan, la serie Monster Hunter ha raggiunto quest’anno il suo 20° anniversario. Da questa settimana, in Monster Hunter Now, saranno disponibili missioni per ottenere armature a strati per commemorare il 20° anniversario della serie. Con l’avvicinarsi della primavera, l’invito è come sempre di uscire all’aperto e intraprendere la caccia.

ha dichiarato inoltre Ryozo Tsujimoto, Produttore della serie Monster Hunter di Capcom.

Di seguito l’elenco dei bonus “Regalo commemorativo” per festeggiare il nuovo record di download e attivi dal 19 aprile 2024 al 31 maggio 2024. Inserendo il codice promozionale MHNOW15M nel negozio web di Monster Hunter Now si otterranno:

5000 zenny

Buoni Cacciatona x 2

Pozioni x 2

Inoltre sono in arrivo nuove funzionalità e miglioramenti all’app. Qui di seguito maggiori dettagli sugli aggiornamenti più importanti:

È in arrivo un rilevatore di mostri che consente di cacciare un mostro a scelta del giocatore.

In cambio dei materiali non necessari sarà possibile ricevere zenny.

Slot di ricompense aggiuntivo e bilanciamenti di gioco per migliorare l’esperienza delle cacce in gruppo.

Abbinamento migliorato per la caccia di gruppo Cacciatona: ciò consente di partecipare con altri utenti da remoto, rendendo più accessibile la possibilità di giocare insieme.

Presto sarà possibile modificare lo sfondo e la posa sulla propria tessera gilda