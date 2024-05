Global Farmer è lo strategico per gli appassionati di agricoltura e allevamento

Presentato ufficialmente Global Farmer, un simulatore strategico di agricoltura e allevamento che mette i giocatori al comando della propria azienda agricola, ovunque sul pianeta Terra. Sviluppato da Thera Bytes e pubblicato da Aerosoft, Global Farmer promette un’esperienza coinvolgente in cui i giocatori potranno impegnarsi gestendo tutte le sfide e apprezzando tutte le soddisfazioni della gestione di un’azienda agricola nel mondo reale. Global Farmer è ora disponibile per la wishlist su Steam per PC; potete farlo visitando la pagina del negozio del gioco qui.

In Global Farmer, i giocatori hanno la possibilità di scegliere la posizione della loro fattoria utilizzando i dati di OpenStreetMap. Che si tratti dei campi lussureggianti della campagna Toscana, dei paesaggi assolati del Sud America, del parco del tuo paese o del giardino di casa, lascia che la tua fantasia si scateni rendendo la tua avventura agricola ancora più personale. In qualità di aspirante agricoltore, dovrai gestire ogni aspetto della fattoria, dall’assegnazione dei terreni, alla semina e al raccolto, fino alla manutenzione delle infrastrutture e alla gestione efficiente delle risorse. Con una flotta di trattori, attrezzi e altri veicoli a vostra disposizione, usa i macchinari a tuo vantaggio, pianificando per le fluttuazioni stagionali, tenendo sotto controllo le condizioni del terreno e monitorando la salute delle colture, il tutto per garantire il successo del raccolto.

Articoli Consigliati Monster Hunter Now festeggia i 15 milioni di download con bonus celebrativi gratuiti Nightingale introduce numerose aggiunte al gameplay

Lo sviluppatore Thera Bytes vuole che Global Farmer sia autentico, per cui nel gioco sono stati incorporati parametri reali per i valori agricoli, il che significa che i giocatori devono prendere decisioni basate sugli stessi fattori e problemi che devono affrontare gli agricoltori del mondo reale. Dalla rotazione delle colture al rispetto dei contratti con le aziende locali, ogni scelta ha conseguenze reali nel mondo di Global Farmer!

Per chi desidera un controllo ancora maggiore sulla propria esperienza agricola, Global Farmer offre un editor di mappe che consente ai giocatori di aggiungere, modificare o rimuovere campi in qualsiasi momento. Inoltre, i giocatori possono creare e condividere le proprie mappe con la comunità attraverso lo Steam Workshop, ampliando ulteriormente la rigiocabilità e il potenziale di coinvolgimento del gioco.

Siamo entusiasti di svelare finalmente Global Farmer! Il nostro team di Thera Bytes ha lavorato instancabilmente per creare un simulatore agricolo coinvolgente e autentico, che sfida i giocatori a prendere decisioni difficili e a gestire le proprie risorse con saggezza. Vogliamo che i giocatori si sentano pienamente coinvolti nei loro sforzi agricoli, che pianifichino e lavorino in modo strategico, e abbiamo incorporato nel gioco valori e sfide del mondo agricolo reale, con l’obiettivo di fornire agli agricoltori in erba un’esperienza rinfrescante e realistica.

ha dichiarato Thorsten Feldmann, CEO di Thera Bytes.