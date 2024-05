Nightingale introduce numerose aggiunte al gameplay

Inflexion ha rilasciato diverse informazioni su alcuni degli aggiornamenti in arrivo per il survival crafting Nightingale, lanciato in Early Access a febbraio. Inflexion ha ascoltato il feedback dei giocatori e ha lavorato con la community di Nightingale per integrare le funzionalità più richieste. Dopo la pubblicazione della roadmap “Developer Priorities” il mese scorso, l’aggiornamento di aprile introduce nuove caratteristiche di miglioramento alla qualità della vita e contenuti molto richiesti dalla community, tra cui:

Modifiche al combattimento: I giocatori hanno ora a disposizione più opzioni di combattimento a distanza all’inizio del gioco (coltelli da lancio, granate e archibugio), e armi a una mano migliorate con mosse difensive come la parata per il coltello, una mossa boomerang per la falce e una raffica di colpi per il martello.

Due nuovi tipi di Bound: I giocatori possono trovare il Bound Aegis, che utilizza due scudi massicci per difendersi, e il Bound Breaker, dotato di cannone che spara esplosivi a distanza.

Miglioramenti al Crafting: I giocatori possono ora craftare direttamente dal magazzino e mettere in coda le ricette di crafting.

Nuovi NPC e quest: Sono state implementate sfide e trame aggiuntive in tutti i Reami.

Potenziamenti minori: I giocatori noteranno anche la sostituzione delle icone temporanee, la possibilità di acquistare oggetti direttamente dalla Guida, l’abilità di schivata per le armi a due mani e altro ancora.

Per saperne di più sull’update 0.2 potete dare uno sguardo al developer video diary in calce.

Articoli Consigliati Monster Hunter Now festeggia i 15 milioni di download con bonus celebrativi gratuiti Sand Land: accolade trailer per il J-RPG tratto dal manga di Akira Toriyama