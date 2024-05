GTA Online: ora GTA$ e RP tripli nelle gare per ruote scoperte

Lasciate il codice della strada alle spalle… o nel vostro specchietto retrovisore e sfruttate le ricompense triple nelle gare per ruote scoperte. Scegliete le vostre gomme preferite e pianificate le soste ai box in queste gare ad alta velocità, che offrono GTA$ e RP tripli per tutta la settimana in GTA Online.

Ottieni la Tuta racing Rockstar

Vincete 3 gare per ruote scoperte per completare la sfida settimanale e ricevere 100.000 GTA$ e la Tuta racing Rockstar.

TA$ e RP tripli nelle gare per RC Bandito

Scendete all’altezza del cordolo e spazzate via i rivali telecomandati ottenendo GTA$ e RP tripli nelle gare per RC Bandito.

GTA$ quadrupli negli incarichi da tassista

Ci sono molti modi per guadagnarsi da vivere stando al volante. Gli incarichi da tassista premiano la guida sicura e il trasporto indenne dei clienti fino a destinazione con GTA$ quadrupli fino all’8 maggio. Per iniziare, visitate la Downtown Cab Co. a East Vinewood.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Visitate l’autosalone Premium Deluxe Motorsport per scoprire la più recente selezione di veicoli di Simeon Yetarian, che include un terzetto di veicoli scontati:

Übermacht SC1 (supercar, 30% di sconto)

Dundreary Landstalker XL (SUV, 30% di sconto)

Übermacht Zion Classic (sportiva classica, 30% di sconto)

Schyster Deviant (muscle car)

Western Wolfsbane (moto)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora…

Valutate l’acquisto di una nuova auto all’autosalone Luxury Autos e ammira il Gallivanter Baller ST-D (SUV) e la Declasse Vigero ZX decappottabile (muscle car) in bella mostra in vetrina.

Hao ha modificato il Karin Vivanite (SUV), trasformandolo da SUV per famiglie in una vera potenza che questa settimana è anche il veicolo di prova premium. Vai da Hao’s Special Works nell’Autoraduno di LS per provarlo.

Piazzatevi sul podio (arrivando tra i primi 3) per tre giorni consecutivi nella serie di gare dell’Autoraduno di LS per vincere il veicolo trofeo di questa settimana, la Willard Eudora (muscle car). L’area di prova nell’Autoraduno di LS è perfetta per provare i veicoli prima di acquistarli. Questa settimana potete provare, del tutto gratuitamente:

Grotti Stinger (sportiva classica, 30% di sconto)

Pegassi Infernus (supercar)

Albany Alpha (sportiva)

Se vostra fedina penale vi impedisce di candidarti per una sponsorizzazione per piloti professionisti, potete sempre girare la ruota fortunata nell’atrio del Casinò e Resort Diamond per provare a vincere la Benefactor BR8 (ruote scoperte).

Obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozze: Grotti Itali GTO Stinger TT (sportiva) | Vapid Dominator GTT (muscle car) | Dinka Blista Kanjo (compatta)

GTA+

Ripulite le strade della Hollywood post-bellica nei panni del detective Cole Phelps in L.A. Noire, ora disponibile nella linea dei Giochi inclusi con GTA+. Gli abbonati ottengono anche un bonus mensile di 1.000.000 di GTA$ da aprile ad agosto depositato automaticamente insieme ai consueti 500.000 GTA$.

Fino al 5 giugno potete riscattare anche:

· Överflöd Entity MT gratis (supercar)

· Maglietta Cinco de Mayo, Maschera Cinco de Mayo, Maglietta nera LS Customs, Fascia collo LS Customs e Cappellino LS Customs

· Nuove verniciature Camaleonte

· GTA$ e RP doppi nelle missioni Vita da super yacht, nei Salti col paracadute Junk Energy e nelle gare aeree

SCONTI

Progen PR4 (ruote scoperte) – 40% di sconto

Declasse DR1 (ruote scoperte) – 40% di sconto

Ocelot R88 (ruote scoperte) – 40% di sconto

FH-1 Hunter (elicottero) – 30% di sconto

Sea Sparrow (elicottero) – 30% di sconto

Buckingham Maverick (elicottero) – 30% di sconto

Grotti Stinger (sportiva classica) – 30% di sconto

Übermacht SC1 (supercar) – 30% di sconto

Dundreary Landstalker XL (SUV) – 30% di sconto

Übermacht Zion Classic (sportiva classica) – 30% di sconto

Shitzu Squalo (imbarcazione) – 30% di sconto

Bravado Banshee (sportiva) – 30% di sconto

Gun Van Inventory and Discounts

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Giratubi | Fucile di precisione | Up-n-Atomizer (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mitragliatrice (30% di sconto) | Minigun | Fucile a pompa | Mine di prossimità | Granate | Gas lacrimogeno | Giubbotto antiproiettile