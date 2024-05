King Island 2: l’RPG punta e clicca retro-flash è ora disponibile

AgeofGames – sviluppatore indie veterano di giochi retrò per PC e Gameboy Advance – annuncia che King Island 2 è disponibile per l’acquisto su Steam per PC, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo di €2,99. Intraprendete una buffa avventura retrò con questo RPG punta e clicca che riporta i giocatori indietro nel tempo.

King Island 2 porta i giocatori in un viaggio epico per scoprire i misteri della trasformazione di Kaptivo in Guerriero Arcano. Immergetevi di nuovo nel mondo di King’s Island, dove ogni maledetto clic vi porterà sempre più dentro un regno pieno di cattivoni. In King Island 2 si gioca con le arti arcane, incantesimi magistrali e abilità che si evolvono con la progressione del personaggio. Personalizzate le statistiche del personaggio e distruggete tutto ciò che vi capita a tiro, con incantesimi velocissimi per una maggiore soddisfazione.

Articoli Consigliati EA SPORTS FC 24: ecco l’elenco dei giocatori di Bundesliga e Frauen-Bundesliga TOTS Helldivers 2: SIE fa marcia indietro, non servirà più l’account PSN su PC

Avventuratevi, coraggiosi avventurieri, scrivendo la leggenda tra il tumulto della battaglia e i sussurri dell’antica magia.

Scopri la verità dietro la trasformazione di Kaptivo, affronta creature mitiche e stringi alleanze in un mondo sull’orlo del caos.

Per rimanere aggiornati su AgeofGames, seguite il team su Twitter/X, Facebook e Steam, per trovare l’intero catalogo di giochi dello studio, compresi quelli gratuiti, e rimanere aggiornati sugli sconti.