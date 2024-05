Street Fighter 6: nuove videoguide e i dettagli sul nuovo Battle Pass

Nuovi contenuti, sul canale YouTube di Street Fighter, aggiornano i fan delle prossime novità e, inoltre, aiutano i neofiti a prendere la mano coi controlli. Jammerz e F-Word, difatti, hanno approntato un efficace – quanto breve – tutorial del genere “Tech Tips”, e in più abbiamo anche un video sulle mosse di Blanka in modalità Controlli Moderni. Inoltre, vi presentiamo il video con i contenuti esclusivi del prossimo Fighting Pass, che vedrà Akuma protagonista. Ricordiamo che Street Fighter 6 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Articoli Consigliati EA SPORTS FC 24: ecco l’elenco dei giocatori di Bundesliga e Frauen-Bundesliga TOTS Helldivers 2: SIE fa marcia indietro, non servirà più l’account PSN su PC

Il debutto di Akuma è avvenuto in Super Street Fighter II Turbo come boss segreto e personaggio giocabile. In Street Fighter 6, la sua brama di potenza porta con sé un costo straziante. Sono infatti centinaia le statue degli avversari sconfitti che Akuma ha scolpito e collocato nella caverna in cui risiede. Il loro silenzio l’ha spinto a immergersi sempre più a fondo in un percorso di conflitto interiore. Andy Wong di Capcom, in seguito al gameplay trailer rilasciato ieri, ha spiegato alcune cose al riguardo, rompendo questo silenzio. Tutti i dettagli (come lo spotlight sulle sue tecniche) sono esplicati qui. Con l’aggiornamento è in arrivo una nuova arena, Enma’s Hollow, in cui Akuma risiede continuando il duro addestramento. I possessori di Year 1 Ultimate Pass riceveranno questa arena il 22 maggio. Il secondo costume di Akuma è ispirato al suo look al debutto in Super Street Fighter II Turbo. E parlando di costumi, il terzo costume di Rashid, A.K.I., Ed e Akuma sarà disponibile per l’acquisto al momento dell’uscita di Akuma, e verrà distribuito automaticamente a tutti i possessori di Year 1 Ultimate Pass. Con l’aggiornamento di Akuma arriverà anche l’importante patch di bilanciamento di cui tanto si è parlato in precedenza, per cui tutti i personaggi subiranno delle modifiche.