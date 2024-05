Star Wars su Fortnite: tutto quel che c’è da sapere in merito

Fortnite e Star Wars si incontrano ancora, e con un mare di novità: con la v29.40 ora attiva, l’avventura galattica raggiunge ogni parte dell’universo di Fortnite: LEGO Fortnite, Battaglia reale, Fortnite Festival e Rocket Racing. Sarà un grande crossover, con qualcosa da offrire per ogni fan di Star Wars. Lanciatevi in LEGO Fortnite per sbloccare parti da costruzione e decorazioni di Star Wars, oppure respingete i nemici con una fida balestra Wookiee in Battaglia reale. Andate col rock sul palco Jam di Festival ispirato alla taverna di Mos Eisley e sbloccate sguscio e adesivo di Darth Maul in Rocket Racing!

L’Impero e i ribelli stanno arrivando nel mondo di LEGO Fortnite… Sostienete i ribelli costruendo il villaggio ribelle e tenete a bada l’Impero con gli strumenti più adatti: spade laser, balestre, blaster DL-44, Blaster E-11 e detonatori termici.

Avanzate nel Pass LEGO: l’Avventura dei ribelli mentre aiutate la Ribellione. Questo pass offre ricompense sbloccabili, come parti da costruzione e decorazioni di Star Wars e il costume di Chewbecca che otterrete semplicemente passando al Percorso ricompense Premium del pass. LEGO Fortnite offre così tante cose da vedere e da fare che c’è un intero post di blog apposta per tutti i fan.

Articoli Consigliati EA SPORTS FC 24: ecco l’elenco dei giocatori di Bundesliga e Frauen-Bundesliga TOTS Helldivers 2: SIE fa marcia indietro, non servirà più l’account PSN su PC

Chewbecca, il famoso copilota del Millennium Falcon, è stato rapito e la sua salvezza dipende da te! Per salvarlo dalle grinfie dell’Impero, dovrete raggiungere un determinato posto di blocco imperiale. (E la sua posizione cambia a ogni partita!) Quando libererete Chewbecca (e quando avrà concluso gli ovvi festeggiamenti!) vi seguirà in battaglia con la sua fida balestra, che potrete utilizzare anche voi.

Darth Vader tornerà sull’isola della Battaglia reale insieme agli assaltatori a bordo della navetta Lambda. Sconfiggete Vader in battaglia e potrete raccogliere la sua spada laser. Usando la spada laser di Darth Vader potrete bloccare i proiettili in arrivo, sferrare fendenti e addirittura scagliarla sui nemici! Insieme agli assaltatori ritorna anche il blaster E-11.

Saranno disponibili anche tonnellate di incariche e ci sarà un Fortnite Festival: ecco la descrizione ufficiale:

Scatena le danze come su Tatooine! Il palco Jam di Fortnite Festival includerà un’area ispirata alla taverna di Mos Eisley. Vai in scena con i tuoi amici per suonare il classico “Cantina Band” oppure rilassati e goditi canzoni dal sound inimitabile. Completa dieci incarichi di Star Wars in Festival per sbloccare la chitarra Hallikset a sette corde! Completane solo quattro e potrai sbloccare un nuovo livello Pass battaglia!

I festeggiamenti di Star Wars in Fortnite Festival, incarichi compresi, saranno disponibili fino al 14 maggio alle 15:00 ora italiana!