Marvel Snap: trailer della nuova stagione A Blink in Time

Second Dinner ha pubblicato un nuovo trailer per Marvel Snap, con protagonista naturalmente Ben Brode che, in versione Chibi, mostra le novità della stagione di Maggio, dal titolo A Blink in Time, che porterà sul campo nuove carte a tema X-Men a partire dal 7 maggio. La carta del Pass sarà per l’appunto Blink, costo 5 / forza 7, con abilità alla scoperta “scambia l’ultima carta che hai giocato con una di livello più alto dal tuo mazzo”.

Durante la stagione arriveranno poi altre carte nelle Spotlight Cache:

Namora: Serie 5 / costo 5 – forza 6 – alla scoperta: +5 forza a tutte le tue carte sole nelle altre location

Nocturne: Serie 5 / costo 3 – forza 5 – puoi muoverla una volta. Quando si muove, rimuove quella location con una nuova casuale

Sage: Serie 5 / costo 3 – forza 0: alla scoperta: +2 forza per ogni valore di forza diverso tra tutte le altre carte qui

Sasquatch: Serie 5 / costo 6 – forza 10: costa 1 in meno per ogni carta che hai giocato nel turno precedente

Queste le Spotlight previste a maggio:

7 maggio – Nocturne, Caiera, Selene

14 maggio – Sage, Legion, Living Tribunal

21 maggio – Namora, Skaar, Black Knight

28 maggio – Sasquatch, Ravonna, Havok