Helldivers 2: SIE fa marcia indietro, non servirà più l’account PSN su PC

Sony Interactive Entertainment, nelle scorse ore, ha fronteggiato un colpo di frusta tra i più dolorosi degli ultimi anni, quando i giocatori PC (e non solo) di Helldivers 2 hanno manifestato il loro disappunto per l’obbligatorietà (subentrata solo successivamente al lancio) di dover collegare un account PSN a Steam per poter giocare al titolo Arrowhead Game Studios su computer. Una mossa che ha scontentato tutti su più fronti, calcolando anche che in ben 170 Paesi non è possibile creare un account al PlayStation Network, lasciando dunque una buona fetta di mercato fuori e dando adito a richieste di rimborso e rimostranze varie, che hanno costretto SIE a fare marcia indietro.

La notizia arriva tramite l’account X (ex Twitter) di SIEE:

Articoli Consigliati EA SPORTS FC 24: ecco l’elenco dei giocatori di Bundesliga e Frauen-Bundesliga TOTS Mortal Kombat 1: nuovo teaser con protagonista Homelander

“Fan di Helldivers – abbiamo ascoltato il vostro feedback riguardo all’aggiornamento dell’account linking di Helldivers 2. L’aggiornamento del 6 maggio, che avrebbe richiesto il collegamento dell’account Steam e PlayStation Network per i nuovi giocatori e per i giocatori attuali a partire dal 30 maggio, non sarà più attuato. Stiamo ancora imparando cosa sia meglio per i giocatori PC e il vostro feedback è stato prezioso. Grazie ancora per il vostro continuo supporto a Helldivers 2 e vi terremo aggiornati sui prossimi piani.”

Helldivers fans — we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward. We’re still… — PlayStation (@PlayStation) May 6, 2024