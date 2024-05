F1 24 Anteprima: circuiti e piloti al banco di prova

Il traguardo finale di F1 24 si fa sempre più vicino e, mentre ci apprestiamo al lancio di questo nuovo capitolo così acclamato e diffuso a livello globale, ci appressiamo anche al termine di un percorso che finora si è rivelato ricco di dettagli e anticipazioni intriganti su ciò che ci attende dal 31 maggio in poi. In attesa di testare personalmente il titolo, che nel frattempo ha iniziato a rivelarsi ufficialmente con il primo trailer di gameplay, vorremmo fornirvi un’analisi comprensiva delle innovazioni tecniche del gioco che, vi anticipiamo, appare in condizioni eccellenti, anche senza un aggiornamento del motore grafico e mantenendo la compatibilità con le console di precedente generazione. Abbiamo già discusso le principali innovazioni riguardanti la fisica e la manovrabilità generale, nonché la nuova modalità Carriera Pilota. Ora, desideriamo aggiornarvi sullo stato attuale delle licenze e sull’impatto visivo del gioco, dove le novità di quest’anno sembrano particolarmente allettanti. F1 24, che verrà rilasciato il 31 maggio e sarà disponibile in accesso anticipato dal 28 maggio per i detentori delle edizioni speciali, inclusa la Champions Edition, promette di introdurre elementi innovativi nel panorama dei videogiochi di F1, in attesa di cambiamenti più sostanziali che potrebbero seguire con l’introduzione di un nuovo motore grafico. Tuttavia, non è il momento di discutere di questo, poiché sembra che ci siano già molte novità in serbo.

F1 24: campioni digitali

Durante la fase di lancio, è apparsa evidente l’evoluzione estetica dei piloti. Il team di sviluppo, guidato da Lee Mather, ha intensificato gli sforzi per accrescere l’elemento di “immersione” in F1 24, ponendo l’accento sui veri e propri eroi dell’arena: i piloti. Un innovativo metodo di rilevamento facciale ha permesso di apprezzare un significativo mutamento nell’aspetto dei piloti, in particolare quelli di spicco, avvicinandosi al realismo fotografico. Utilizzando tecnologie d’avanguardia, EA e Codemasters hanno conferito alle figure chiave del paddock un aspetto quasi indistinguibile dai loro omologhi reali. Il team ha impiegato notevoli risorse nello sviluppo dei dati e nella cura dei dettagli, mirando alla perfezione. Si notano immediatamente i nuovi shader per la pelle e le animazioni oculari, visibili anche sotto il casco, che enfatizzano la presenza e la consapevolezza dei piloti in pista.

Riguardo a questi ultimi, è importante riconoscere che F1 24 ha compiuto un notevole passo avanti anche per quanto riguarda le Icon, elemento di grande valore per Electronic Arts. Nell’edizione attuale, sono state introdotte nel gioco nuove icone dello sport, disponibili dal lancio e riprodotte con estrema attenzione. Tra le leggende che si uniscono a F1 24 figurano Nigel Manuel, Juan Pablo Montoya, James Hunt, Pastor Maldonado e Jamie Chadwick, che si integrano nell’ecosistema con un livello di eccellenza. In aggiunta, Codemasters ha incluso tutti i piloti della F2, consentendo di intraprendere una Carriera con licenze complete e una riproduzione fedele, al pari dei piloti di F1 più rinomati. Queste innovazioni mirano a conferire al gioco un’aura di realismo e autenticità che va oltre l’aspetto tecnico, prospettando un futuro alquanto intrigante e ben ponderato.

Giri di prova rivoluzionari

Come precedentemente accennato, oltre all’eccezionale impegno profuso per accrescere il realismo e l’autenticità al di là del circuito, l’essenza dell’esperienza ludica è intrinsecamente legata alla pista, come è giusto che sia. F1 24 si distingue per la sua eccellente forma, grazie a un meccanismo di simulazione sempre più accurato e sofisticato nella riproduzione dei circuiti, che sono diventati veri e propri simboli nel panorama della Formula 1. Con F1 24, gli sviluppatori hanno compiuto una svolta decisiva verso questa direzione, implementando una tecnologia di scansione dei circuiti più avanzata, che conferisce un aspetto visivo estremamente autentico. Il collettivo di Codemasters ha notevolmente migliorato la resa visiva di tracciati leggendari quali Silverstone e Spa, tra gli altri, inaugurando la nuova stagione con un’impressionante presenza audiovisiva. Riguardo al comparto sonoro, è imperativo evidenziare l’introduzione di un’innovazione che potrebbe essere molto apprezzata dai fan: il doppiaggio originale. Quest’anno, infatti, i giocatori avranno l’opportunità di ascoltare, durante le competizioni, le voci autentiche dei piloti che reagiscono ai sorpassi, interagiscono con i meccanici, si confrontano tra loro e altro ancora, un dettaglio che mira a intensificare ulteriormente il realismo del gioco.

Inoltre, anche le monoposto hanno beneficiato di un significativo potenziamento in termini di realizzazione, con migliorie immediatamente percepibili. Il gruppo di sviluppatori ha radicalmente rinnovato le livree delle auto, adeguandole al loro nuovo design, ottenendo risultati eccellenti sia dal punto di vista funzionale che estetico. Attraverso una gestione più meticolosa di componenti come gli shader, gli effetti luminosi e la rappresentazione più fedele degli elementi circostanti, l’aspetto grafico del gioco appare nettamente migliorato rispetto alla versione precedente. Per quanto concerne l’interfaccia utente, ci troviamo di fronte a un prodotto con licenza ufficiale della F1, il che ci porta a credere che l’aspetto audiovisivo del gioco sia destinato a distinguersi con F1 24. Tuttavia, nutriamo alcune perplessità riguardo alla telecronaca, che sembra essere più invadente rispetto ai capitoli passati, ma al momento disponiamo di scarse informazioni in proposito.

La Zona per tutti gli appassionati

Infine, ma non meno rilevante, è l’introduzione della nuova dimensione “social” del gioco. Con F1 24 debutta Fan Zone, un’evoluzione della “Casa” degli anni precedenti, ovvero un hub sociale personalizzabile attraverso cui è possibile interagire e competere con piloti da tutto il mondo. Fan Zone consente di selezionare un pilota reale (o il proprio avatar virtuale) come rappresentante sociale, di scegliere la propria scuderia del cuore e di immergersi in un vasto hub, progettato anche per personalizzare dinamicamente l’esperienza di gioco. Fan Zone offre inoltre la possibilità di condividere traguardi, statistiche e obiettivi personali, con una varietà di vantaggi e traguardi da raggiungere nel corso della stagione. Il team di sviluppatori ha assicurato che nei mesi a venire verranno introdotte nuove sfide, attività e obiettivi dinamici, che potranno essere condivisi con amici e altri giocatori incontrati online attraverso la nuova Fan Zone.

Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: EA Sports

Data di uscita: 31 maggio 2024

F1 24 si presenta in ottima forma dal punto di vista estetico e audiovisivo. Le innovazioni introdotte dal team di sviluppo sembrano orientate verso una direzione specifica e, sebbene non siano ancora rivoluzionarie, i risultati alla prova dei fatti denotano una certa positività, l’attesa per poter sperimentare il gioco completo sta per terminare.