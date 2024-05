Hades II: a sorpresa è ora disponibile in Early Access

Supergiant Games, senza preavviso, ha rilasciato su Steam ed Epic Games la versione Early Access di Hades II, attesissimo action roguelite sequel diretto del precedente e pluripremiato titolo dello Studio. Il nuovo trailer può darvi un’idea del titolo, che quindi potrebbe uscire in versione completa prima del previsto (ma comunque non prima di fine anno).

A seguire, la descrizione ufficiale del gioco:

Il lancio dell’Accesso Anticipato è un momento straordinariamente emozionante per il nostro team, in quanto inizia il processo che ci aspettiamo ci aiuti a realizzare il potenziale di questo gioco. Come per l’originale, abbiamo progettato Hades II per l’Early Access da zero, e non vediamo l’ora di ascoltare i vostri commenti su tutto ciò che abbiamo costruito finora, e di integrarli nei nostri piani per il resto della produzione! Si tratta di un gioco con molte parti interconnesse e il vostro feedback ci aiuta a garantire che tutto, dal bilanciamento alla narrazione, funzioni al meglio.

Conviene giocare in Early Access o aspettare il gioco completo? Per molti giocatori è una buona idea aspettare la versione completa v1.0 prima di immergersi nel gioco, perché Hades II crescerà e migliorerà durante l’Early Access e il vero finale della storia non sarà disponibile fino ad allora. Ma se vi piace l’idea di vedere il gioco evolversi nel tempo e di assistere allo svolgimento della storia in modo più graduale, allora l’Early Access è probabilmente quello che fa per voi!

La colonna sonora originale di Hades II

La musica è sempre stata essenziale per l’esperienza di ogni titolo di Supergiant Games e Hades II non fa eccezione, con una colonna sonora originale del nostro pluripremiato compositore Darren Korb realizzata per adattarsi al tema ammaliante e alla varietà di nuovi personaggi e ambienti.

Disponibile insieme al gioco, la colonna sonora è già quasi altrettanto estesa dell’originale, con quasi due ore e mezza di nuova musica… e altri brani verranno aggiunti man mano che lo sviluppo prosegue. Nota: si consiglia di provare prima le nostre colonne sonore nel gioco!

Il prossimo aggiornamento

Stiamo pianificando il nostro primo aggiornamento principale per la fine dell’anno! Anche se terremo sotto controllo i feedback e le segnalazioni, questo aggiornamento maggiore richiederà alcuni mesi dopo il lancio iniziale. Oltre a ciò, prevediamo di rimanere in Accesso Anticipato almeno fino alla fine del 2024, al fine di sviluppare i restanti contenuti che abbiamo pianificato.