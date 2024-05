Crow Country: un survival horror in stile PS1 in arrivo il 9 maggio

La prima PlayStation è la console su cui il genere del survival horror ha preso piede per davvero, grazie a titoli come Resident Evil, Silent Hill e diversi altri. Ora quelle emozioni potranno rivivere, almeno in parte, grazie a Crow Country, in arrivo su PlayStation il 9 maggio. È il 1990 e il parco dei divertimenti Crow Country subito al di fuori di Atlanta è stato chiuso repentinamente due anni prima. Da allora il proprietario precedente, Edward Crow, è scomparso. L’agente speciale Mara Forest visita il parco abbandonato per risolvere questo mistero.

Crow Country è un survival horror in stile classico, ispirato ai giochi dell’era della PlayStation One, la nostra o la mia era preferita dei videogiochi. Sono un grande fan dell’esplorazione urbana e ne guardo molta online. Sono stato in ogni genere di posto spettacolare, posti abbastanza belli e tristi, vuoti, ma che si sono lasciati dietro storie. È molto affascinante. Crow Country parla del desiderio di guarda dietro le quinte di un parco giochi. Scendi dalle attrazioni e guarda dietro ai pupazzi. Attraversa porte riservate allo staff e osserva le loro macchine, i pannelli di controllo e tutte le cose che normalmente non si dovrebbero vedere in questa fantastica rete di tunnel. E sono tetri e inquietanti perché non sono stati progettati per essere visti dal pubblico, ma sono fantastici.

Afferma Adam Vian, il direttore creativo, sviluppatore capo e designer.

