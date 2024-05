PlayStation Stars: le novità del programma per maggio 2024

Nuove campagne e collezionabili digitali per il mese di maggio 2024 in PlayStation Stars, la speciale iniziativa che premia i giocatori più attivi. Queste le comunicazioni ufficiali in merito:

Campagna: Road to Evo 2024 | Collezionabile digitale: Trofeo Road to Evo 2024

Dal 1° maggio

Road to Evo è una questione di costanza. Fatti strada verso la vittoria partecipando a uno dei tornei elencati di seguito per ottenere un collezionabile digitale speciale.

Torneo Road to EVO 2024 Guilty Gear -Strive-.

Torneo Road to EVO 2024 Tekken 8.

Campagna: Catalogo giochi PlayStation Plus: Gli imperdibili del mese | Premio: 50 punti

Dal 1° maggio

Gioca a uno qualsiasi dei seguenti giochi del Catalogo giochi di PlayStation Plus per ottenere 50 punti.

Assetto Corsa Competizione

Dead By Daylight

Back 4 Blood

Riders Republic

Outriders

Wreckfest

Campagna: La gilda dei giocatori di ruolo | Collezionabile digitale: Il fuorilegge

Dal 2 maggio

Il nostro viaggio per celebrare il genere RPG e la sua influenza continua con Il fuorilegge. Questi personaggi sfidano la legge e l’ordine per combattere per i propri ideali. Gioca a uno di questi titoli per ottenere il collezionabile digitale di una carta dei tarocchi.

Cyberpunk 2077

Grand Theft Auto V

Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Red Dead Redemption 2

Payday 3

Campagna: I giochi mensili PlayStation Plus aspettano solo te | Premio: 50 punti

Disponibile dal 7 maggio

Dai un’occhiata alla nuova selezione di giochi mensili PlayStation Plus. Gioca a uno di questi straordinari titoli aggiunti alla tua raccolta per ottenere punti.

Campagna: Inizia lo show di PlayStation VR2 | Giochi in uscita | Premio: 50 punti

Disponibile dal 9 maggio

Prova uno dei giochi per PS VR2 elencati di seguito e ottieni 50 punti.

Tiger Blade

Hubris

C-Smash VRS

Stilt

Campagna: Tu e PlayStation: PS4 | Collezionabile digitale: Console PlayStation 4 Pro Console – Black

Disponibile dal 15 maggio

La console PlayStation 4 Pro ha migliorato la grafica di giochi nuovi ed esistenti grazie al supporto alla risoluzione 4K e alla tecnologia HDR. Disponibile solo per i proprietari di console PlayStation 4 Pro – Black registrate, gioca a qualsiasi titolo per PS4 o PS5 e sblocca il tuo collezionabile digitale in edizione limitata.

Campagna: Rilassati con PlayStation | Collezionabile digitale: Pouf di pecora pelosa

Disponibile dal 15 maggio

È l’ora di giocare nel comfort. Vieni a rilassarti iniziando uno qualsiasi dei giochi elencati di seguito per sbloccare il tuo collezionabile digitale.

Open Roads

Melatonin

Ikonei Island: An Earthlock Adventure

Mystic Pillars – Remastered

Accedi a PlayStation App per scoprire tutte le campagne PlayStation Stars nel corso del mese. Scopri di più su PlayStation Stars qui.