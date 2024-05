Apex Legends: tutto su Alter, disponibile da oggi

Le cose stanno per diventare davvero caotiche nella nuova stagione di Apex Legends. A partire da oggi, 7 maggio, Upheaval farà fede al suo nome con moltissimi nuovi contenuti e cambiamenti che terranno anche le Leggende più esperte sul filo del rasoio. Pronti a scoprire cosa sta arrivando nei giochi Apex? L’atmosfera si sta veramente scaldando questa stagione e la nuova leggenda Alter è la scintilla. Si sa molto poco su questa nuova utilizzatrice di tecnologia Void tranne che le calamità sembrano seguirla dovunque vada. È lei la causa o è semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato? Nessuno lo sa, ma sembra che provi vera gioia nell’assistere alle catastrofi e a godere del caos che crea nelle persone intorno a lei. Che cosa porta la misteriosa Alter ai giochi Apex? Non lo sa nessuno, ma una cosa è certa: con lei la vita non è mai noiosa. Sebbene la sua moralità possa essere dubbia, le sue abilità sicuramente non lo sono:

Gift from the Rift – Può interagire remotamente con una deathbox per riscattare un oggetto. Non può essere armatura.

Void Passage – Crea un portale di passaggio in una superficie.

Void Nexus – Crea un punto di raggruppamento con il quale tutti gli alleati possono interagire remotamente per aprire un tunnel che li riporti in quel luogo.

Non è più tempo di duo con il tanto anticipato ritorno dei Takeover solo all’inizio della stagione. Tanto amati dai fan, sono tornati con un numero di nuove meccaniche tale da rendere le cose molto interessanti. È ogni Leggenda per sé, il che significa che nessuno vi guarderà le spalle: dovrete quindi fare affidamento al vostro Battle Sense per scovare i nemici nelle vicinanze. Le armi e gli accessori pre-configurati vi aiuteranno a stare un passo avanti alla competizione, mentre l’auto-guarigione Second Chance vi manterrà in forma ottimale per il combattimento abbastanza a lungo da risultare vincitore. Immergetevi nei Takeover solo a partire dal 7 maggio.

Un incubo lunare diventa realtà con Olympus che sembra scontrarsi con lo Stasis Array Node di Cleo, rimodellando il campo di battaglia con nuovi punti d’interesse e una mappa semplificata (incluse nuove rotazioni e teleferiche migliorate per disseminare il caos). Detriti dello scontro come meteore e quel che alcuni chiamano materiale biologico sconosciuto hanno portato a un lockdown e quarantena di quel che era la Promenade. Benvenuti invece nella Quarantine Zone.