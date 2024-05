Pistol Whip: il 6 giugno arriva la Voidslayer Collection nel titolo VR

Benvenuti a Voidslayer: una frenesia di tre nuove scene – disponibili dal prossimo 6 giugno – per Pistol Whip che si getta a capofitto per turbolenti villaggi e catastrofici campi di battaglia per arrivare al posto dove la Terra e il cosmo si fondono. Ogni scena è un atto di un viaggio epico. Nel primo atto, Hero’s Dawn, vi risveglierete alla chiamata del destino e la seguirete attraverso un mondo di fuoco e oscurità, con una serie infinita di nemici con i quali scontrarvi lungo il vostro percorso.

Ecco nel dettaglio due nuovi modificatori:

Colour Match vi costringe a pensare velocemente, dato che le vostre armi saranno coordinate per colore ai nemici sul campo. Solo i colpi delle pistole del colore giusto andranno a segno. Questo modificatore è uno di quelli che appena padroneggiati vi farà venire voglia di giocare nuovamente a tutte le scene per vedere quanto cambia il divertimento.

Il modificatore Deflector invece vi dona l’abilità di rispedire i proiettili ai vostri nemici. Se stato indossando il Metal Gauntlet, ricordatevi di fare le corna a ogni colpo respinto. Non otterrete punti extra o niente di simile, ma vi sentirete estremamente cool e il nostro team di sviluppatori esulterà.

Pistol Whip è un gioco d’azione/ritmo dove si fondono sparatorie ispirate ai film e un ritmo al cardiopalma. Spara, chinati e schiva attraverso folli scene, crea ritmi unici in un balletto di proiettili, per ottenere la gloria in classifica. Ehi, grilletto facile, ti presento la furia sinfonica.

Vincitore del premio VR GOTY ai DICE Awards 2020, questo sparatutto fisico è alimentato da tracce dinamiche, grafica onirica e uno stile di gioco facile da imparare, ma difficile da dominare. Ispirato dal più iconico cinema d’azione, solo una cosa può essere più tosta della colonna sonora di questo titolo: tu. Conquista le classifiche, muoviti a tempo di musica usando i tuoi ritmi, o dai il tutto per tutto come un cecchino con due pistole e nulla da perdere.