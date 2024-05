Fall Guys: da oggi le nuove skin a tema Star Wars

Mediatonic ha deciso di rendere omaggio alla saga di Star Wars con l’introduzione di skin a tema nel loro gioco di punta, Fall Guys, accompagnate dal rilascio di un trailer ufficiale, consultabile in fondo all’articolo. Dal oggi, 7 maggio, fino al 20 maggio, sarà possibile trovare sullo store del gioco le skin ispirate a personaggi iconici come Chewbacca, il Capitano Han Solo, Boba Fett e lo Stormtrooper.

È importante sottolineare che, sempre a partire dal 7 maggio, sarà disponibile il tanto atteso aggiornamento “FALLemente fagioli”. Questo aggiornamento invita tutti i giocatori a immergersi in un’epica esplorazione di Ruzzolandia attraverso una nuova modalità di gioco. La modalità “Esplora” offre un’infinita serie di livelli da scoprire e conquistare. Per ulteriori dettagli su questo entusiasmante aggiornamento, è possibile consultare il sito ufficiale del gioco, ma intanto ecco le principali novità:

Articoli Consigliati Realm of Ink arriverà in Early Access il 17 maggio Pistol Whip: il 6 giugno arriva la Voidslayer Collection nel titolo VR

Nuova modalità: Esplora

Esplora tiene vivo il divertimento grazie a una serie ininterrotta di livelli realizzati dai creatori in cui tuffarti insieme agli amici! Non ti piace il livello? Passa al prossimo! La modalità Esplora è stata realizzata sulla base dei feedback ricevuti da spettacoli come Avventure inesplorate. Scopri qui di seguito le caratteristiche di questa nuova modalità.

Non dovrai più aspettare gli altri

Ci siamo accorti che non ti piace aspettare, perciò questa modalità ti permette di rimetterti in coda per il livello successivo nel momento in cui tagli il traguardo.

Salta i livelli che non ti piacciono

C’è un livello che non ti ispira? Abbiamo aggiunto una funzionalità di salto che ti permette di passare al livello successivo quando preferisci.

Trova nuovi amici

Esplora è una modalità a 10 giocatori con matchmaking che ti consente di conoscere nuovi giocatori e stringere nuove amicizie.

Meno stressante

Per le corse (precedentemente chiamate gare) abbiamo impostato dei timer a 30 minuti per concederti tutto il tempo necessario. Dato che gli altri fagioli possono passare al livello successivo anche se tu non hai finito, non dovrai preoccuparti di rallentare gli altri giocatori.

Ottieni ricompense

La sessione di gioco è stata intensa e hai bisogno di una pausa? Nessun problema! Ti attendono delle ricompense in base al numero di livelli completati. Inoltre, ogni volta che giocherai a Esplora, avanzerai verso le sfide e il Pass fama.

Selezione livelli di Esplora

I livelli di Esplora saranno popolati da un algoritmo in continua evoluzione che includerà i round più apprezzati e più recenti realizzati dai creatori. È fondamentale che in Esplora siano presenti livelli mai visti prima, in modo che siano sempre inesauribili e che si possa trovare il livello che fa per noi. Se ti piace un livello, faccelo sapere con un “mi piace”. Se ti ritrovi in un livello che non ti interessa, basta tenere premuto il pulsante del salto e continuare l’esplorazione. Se vengono rilevate modifiche, i livelli si aggiornano in automatico. Ciò significa che i creatori possono aggiornare i livelli in base al feedback dei giocatori e vedere applicate le proprie modifiche.