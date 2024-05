Realm of Ink arriverà in Early Access il 17 maggio

La casa editrice 663 Games è entusiasta di annunciare che il tanto atteso gioco roguelite d’azione in stile inchiostro, Realm of Ink, sarà lanciato su Steam Early Access il 17 maggio. Il lancio della versione 1.0 per PC e le release per console seguiranno più avanti nel 2024. 663 Games ha anche rilasciato un emozionante nuovo trailer di gameplay che mostra una nuova battaglia contro un boss per accompagnare questa fantastica notizia. Guarda mentre il protagonista Red affronta il temibile Animitta Asura, il monaco meccanico metà uomo e metà Buddha e guardiano delle desolate rovine manoscritte sulla Montagna Animitta.

Sviluppato da Leap Studio, Realm of Ink è un gioco roguelite d’azione in stile inchiostro, splendidamente realizzato con una distinta combinazione di pittura cinese in stile 2.5D e moderna direzione artistica. Presenta anche un ricco sistema di combattimento con diversi personaggi giocabili. La profonda e intrigante trama del gioco discute del significato filosofico della vita e delle credenze del nichilismo ed esistenzialismo.

Siamo incredibilmente entusiasti di lanciare Realm of Ink su Steam Early Access e di compiere il prossimo passo nel nostro percorso di sviluppo. Anche se miriamo a un lancio ufficiale impeccabile, come studio di gioco indipendente appena stabilito, riconosciamo che la nostra esperienza e le nostre risorse stanno ancora crescendo. Riconosciamo che solo affidandoci a feedback genuini e suggerimenti dai giocatori possiamo continuamente perfezionare il nostro prodotto e offrire la migliore esperienza di gioco possibile.

ha commentato Dai, CEO di Leap Studio

Realm of Ink sarà lanciato inizialmente con una sincera offerta di contenuti che includerà:

Livelli completi di 4 atti e 8 boss

Il primo personaggio giocabile, Red la Spadaccina, con 3 armi

Gameplay completo per 20 abilità Ink Gem attraverso 4 livelli

Gameplay completo per 15 Ink Pets attraverso 4 livelli e oltre 40 forme

Oltre 150 perk per fornire diverse possibilità di costruzione

Il primo strato di costruzione del mondo e circa il 30% della trama

Gameplay modalità infinita per chi cerca sfide

Durante il periodo di Early Access, ci saranno frequenti ottimizzazioni del gioco e aggiornamenti dei contenuti seguendo la dettagliata roadmap di sviluppo di Leap Studio. I fan possono aspettarsi più personaggi giocabili, set di armi espansi, più meccaniche di gioco per Ink Pet, boss e molto altro!