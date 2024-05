Marvel Rivals: svelate le modalità della Closed Alpha in arrivo

NetEase Games ha rivelato ulteriori informazioni riguardanti la fase alpha chiusa su Steam e Epic Games Store di Marvel Rivals, un gioco di sparatorie PVP in terza persona a squadre 6v6 con protagonisti supereroi, come il famoso Loki. Il gioco sarà disponibile per un periodo limitato, dalla mezzanotte del 10 maggio fino al 24 maggio. Nonostante centinaia di migliaia di giocatori si siano registrati per questa fase di test, solo alcuni avranno la possibilità di partecipare. Tuttavia, gli sviluppatori hanno già pianificato futuri test. In questa prima fase alpha chiusa, è previsto anche un torneo 6v6 chiamato Dawn of Legends, con un montepremi di 22.500 dollari.

Ecco una panoramica della fase alpha chiusa: La Closed Alpha Test di Marvel Rivals inizierà alle 2 di notte tra il 10 e l’11 maggio, ora italiana, e terminerà il 21 maggio alle 08:59 di mattina. Saranno disponibili 5 modalità di gioco: TUTORIAL, QUICK MATCH, POCKET UNIVERSE, CUSTOM e COMPETITIVE. Di seguito i dettagli.

TUTORIAL: Apprendi le basi del combattimento come Super Eroe con Galacta!

QUICK MATCH: Scegli il tuo eroe, sconfiggi i nemici e completa gli obiettivi della missione!

POCKET UNIVERSE: Risorgi in una location flessibile ed elimina il maggior numero possibile di nemici!

CUSTOM: Crea partite personalizzate per giocare con o contro i tuoi amici!

COMPETITIVE: Scala i ranghi in battaglie intense ed emozionanti!

Ecco invece i dettagli del torneo Dawn of Legends:

“Preparati per il nostro torneo 6v6 “Dawn of Legends” con un ricco montepremi e una serie di eventi entusiasmanti nel gioco. Inoltre, per la prima volta, stiamo lanciando il nostro canale Twitch e il programma Content Creator. Sintonizzati e partecipa al divertimento!”

Dawn of Legends – Torneo 6V6 con Grandi Premi

Iscriviti a Dawn of Legends e gareggia per la gloria leggendaria! Il montepremi totale è di ben 22.500 dollari. Ogni membro delle prime 32 fazioni riceverà anche l’esclusivo titolo di Dawn of Legends! Raduna i tuoi amici come fazione e riceverai istruzioni dettagliate dopo esserti registrato al torneo.

Dawn of Legends si svolgerà in tre fasi:

Iscrizioni dal 10 al 13 maggio (PDT)

Qualificazioni aperte dal 14 al 16 maggio (PDT)

Fase a eliminazione diretta dal 17 al 19 maggio (PDT).

Il torneo sarà trasmesso in diretta streaming su Twitch.