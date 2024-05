Super Mario nuovo protagonista del parco di Leolandia

Nintendo è spesso alle prese con attività promozionali volte a coinvolgere le famiglie nei parchi di divertimento, centri commerciali ed eventi popolari: ecco una nuova iniziativa che coinvolgerà Nintendo Switch e Super Mario nel parco a tema Leolandia nei fine settimana di maggio e giugno. Il parco divertimenti di Capriate San Gervasio (BG), celebre per la Minitalia, è da sempre sinonimo di divertimento grazie alle sue 8 aree tematiche, le oltre 50 attrazioni a misura di bambino e le emozionanti avventure a tema.

Nintendo si inserisce così in una cornice unica per garantire tante sorprese e attività speciali dedicate ai fan più piccoli e a quelli di vecchia data. Tra queste, sarà imperdibile la presenza del costume character di Super Mario, disponibile per scattare foto insieme, immortalare un incontro speciale e iniziare le vacanze estive con il piede giusto. L’area Nintendo, situata presso il Palco Expo del parco, offrirà a tutti gli ospiti di Leolandia la possibilità di cimentarsi in momenti di gioco per prendere fiato tra un’attrazione e l’altra, con 4 postazioni di gioco Nintendo Switch ideali per tutte le famiglie e i gruppi di amici. Su ciascuna console sarà possibile giocare ad alcuni dei più recenti successi di Super Mario.

Ad attendere i tanti appassionati e i semplici curiosi ci saranno:

Mario Kart 8 Deluxe, il Mario Kart più accessibile di sempre, con 48 circuiti per corse mozzafiato in sella ai kart insieme ad amici e famigliari.

Super Mario Bros. Wonder, la nuova avventura a scorrimento orizzontale in 2D di Super Mario dove sorprese e meraviglie attendono il giocatore a ogni angolo;

Luigi’s Mansion 3, un’avventura da brividi che vede Luigi impegnato a salvare Mario dalle insidie di un hotel infestato;

Princess Peach: Showtime!, in cui la Principessa Peach, con una serie di trasformazioni, dovrà riuscire a salvare l’edificio del Teatro Splendente dalla malvagia Uva Spina e dalla Compagnia dei Mosti.

Super Mario, l’inconfondibile icona dei videogiochi Nintendo, si unisce ai personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini per offrire momenti emozionanti da passare in compagnia di familiari e amici. A partire dal primo maggio e per tutti i week end di maggio e giugno, l’appuntamento sarà al parco a tema Leolandia di Capriate San Gervasio (BG), a due passi da Milano.