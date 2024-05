Street Fighter 6: a scuola di Whiff Punish con Jammerz e F-Word

Con il termine “Whiff Punishing” si intende, nel gergo dei picchiaduro, contrattaccare dopo un colpo dell’avversario andato a vuoto. Si tratta di un fondamentale del genere, che ora Jammerz e F-Word spiegano in un nuovo video ufficiale per Street Fighter 6. Ricordiamo che il titolo è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Sinossi del gioco: Con Street Fighter 6 potrete dimostrare le vostre abilità in giro per il mondo, mentre viaggiate alla ricerca della vostra forza. Campioni non si nasce, lo si diventa. Anche il più forte dei lottatori ha dovuto compiere i primi passi. Ora tocca a voi accettare la sfida ed elevare il vostro gioco al livello successivo. Il mondo di Street Fighter 6 è incentrato sulla cultura della strada. Dai graffiti, alla musica che rimbomba nel tumulto dei quartieri, fino al combattimento stesso. Grazie alla nuova qualità grafica, potrete inoltre sperimentare una dimensione fisica ancora più accurata. Tuffatevi in battaglia contro altri giocatori. Lasciatevi trasportare da un ritmo che non si ferma mai. Vestite i panni di lottatori leggendari e nuove promesse come Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly e molti altri in quest’ultima edizione, dove ogni personaggio è caratterizzato da nuovi e sorprendenti restyling e da esaltanti sequenze cinematiche.

