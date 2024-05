Marvel Snap: tutto sulla nuova stagione “Nel tempo di un Blink”

Trovate che andare al lavoro il lunedì mattina sia dura? Provate a saltare da una realtà all’altra cercando di sistemare linee temporali divise e di salvare l’intero universo dal collasso, come i protagonisti del Season Pass di Marvel Snap di maggio 2024! In questa stagione daremo il benvenuto a un gruppo di emarginati mutanti multidimensionali, ognuno dotato di caratteristiche e poteri diversi. Perciò, rimediate il passaporto per il salto tra realtà e preparatevi a un entusiasmante viaggio nel Multiverso in compagnia di Blink e degli Exiles!

Blink 5/7

Alla scoperta: Scambia l’ultima carta che hai giocato con una carta del tuo mazzo dal Costo più alto.

Nocturne 3/5

Puoi muovere questa carta una volta. Ogni volta che si muove, sostituisci il campo in cui si sposta con un altro casuale.

Sage 3/0

Alla scoperta: +2 Forza per ogni valore di Forza diverso tra tutte le altre carte qui.

Namora 5/6

+5 Forza a ognuna delle tue carte che si trova da sola in un altro campo.

Sasquatch 6/10

Costa 1 in meno per ogni carta che hai giocato nell’ultimo turno.

Le carte nuove verranno rilasciate con cadenza settimanale, a partire dalla carta del Pass stagionale scorso, Barone Zemo, rilasciata come carta di serie 5 il 7 maggio.

7 maggio: Barone Zemo – serie 5

7 maggio: Nocturne – serie 5

14 maggio: Sage – serie 5

21 maggio: Namora – serie 5

28 maggio: Sasquatch – serie 5

Le carte nuove della serie 4 e 5 appariranno nel Deposito in evidenza e nel Negozio dei Gettoni. I Depositi in evidenza saranno disponibili progredendo nel livello Collezione e ti permetteranno di sbloccare, una volta aperti, una carta di serie 4, 5, le Varianti in evidenza e molto altro.

Nuovi campi:

Panoptichron: +2 Forza alle carte presenti qui che non fanno parte del tuo mazzo iniziale.

Cancún: La Forza qui non conta ai fini della vittoria.

C’è anche il ritorno dei Twitch Drop:

Guarda i tuoi streamer preferiti di MARVEL SNAP su Twitch per ottenere Potenziatori, Crediti e due fantastiche Varianti X-Men ’97! I Drop saranno disponibili dal 7 al 15 maggio, giusto in tempo per il finale di X-Men ’97! Non perdere quest’occasione!

Assisti per 2 ore per ottenere: 65 Potenziatori casuali

Assisti per 4 ore per ottenere: 350 Crediti

Assisti per 6 ore per ottenere: le Varianti X-Men ’97 di Sinistro e Alfiere