Rocksmith+ arriva anche su PlayStation e Steam

Rocksmith+, l’app pluripremiata per imparare a suonare che insegna chitarra e pianoforte con migliaia di canzoni di successo, arriverà su PlayStation e Steam il 6 giugno ed è già disponibile per essere aggiunta alla lista dei desideri su entrambe le piattaforme. Con la sottoscrizione incrociata, gli utenti possono giocare su tutte le piattaforme per un unico prezzo. Rocksmith+ è attualmente disponibile su PC, iOS e Android. I nuovi abbonati possono provare Rocksmith+ gratuitamente e suonare un numero limitato di canzoni, lezioni e funzionalità per sette giorni quando si iscrivono al piano annuale.

Rocksmith+ è il servizio di apprendimento musicale con il maggior numero di registrazioni originali degli artisti, con una libreria di canzoni in continua espansione che copre generi da tutto il mondo. Le aggiunte recenti includono canzoni di successo di artisti del calibro di The Smashing Pumpkins, Incubus, Dream Theater, Kaleo, Disturbed, Laufey, e molto altro. Inoltre, impara le tue canzoni preferite al tuo ritmo con un feedback personalizzato in tempo reale e strumenti di pratica che puoi controllare.

Per imparare la chitarra, usa una chitarra acustica, elettrica o basso e suona le canzoni con l’app Rocksmith+ direttamente dal tuo telefono cellulare o tablet senza bisogno di altro equipaggiamento, oppure suona su PC collegandoti con il Rocksmith Real Tone Cable o in modalità wireless tramite l’app Rocksmith Tuner, che utilizza il tuo telefono come microfono. I pianisti possono utilizzare pianoforti, tastiere o controller MIDI con un’interfaccia MIDI cablata o attraverso il microfono del proprio telefono o tablet.

E se stai cercando di accordare la tua chitarra, puoi farlo dal sito web di Rocksmith+ o scaricando gratuitamente l’app Rocksmith Tuner su iOS o Android. Assicurati di ottenere l’accuratezza di un accordatore di grado professionale e utilizza accordatori preimpostati di base per accordare rapidamente con istruzioni chiare.

Il sito web di Rocksmith+ offre strumenti di apprendimento aggiuntivi per affinare ulteriormente le tue abilità, con articoli e video supplementari gratuiti su tecnica e forma corrette, teoria musicale, attrezzatura, cura degli strumenti e altro ancora.

Rocksmith+ è disponibile su PC, iOS e Android, e arriverà su PlayStation e Steam il 6 giugno. Aggiungi Rocksmith+ alla lista dei desideri ora per essere il primo a iniziare a imparare su queste piattaforme una volta disponibili.