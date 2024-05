Luigi’s Mansion 2 HD: un brusco risveglio per Luigi nel nuovo trailer

Il prossimo mese, Nintendo riporterà in vita il mitico titolo per 3DS Luigi’s Mansion 2, stavolta su Nintendo Switch il 27 giugno. In preparazione al lancio di Luigi’s Mansion 2 HD, è stato rilasciato un nuovo video introduttivo intitolato ufficialmente “Un Brusco Risveglio”. In questa nuova avventura ottimizzata per Switch, il Professor E.Gadd richiama Luigi dopo la distruzione della Luna Oscura. Puoi ammirare il rimastering in alta definizione nel video qui sotto. Il gioco originale è stato rilasciato per 3DS nel 2013 (conosciuto anche come Dark Moon in alcune regioni), e di seguito ti presentiamo cosa aspettarti dalla trama del gioco. Oltre al miglioramento grafico in HD, saranno mantenute anche le opzioni multiplayer del gioco.

In questa avventura visivamente migliorata, visiterai gli agghiaccianti luoghi della misteriosa Evershade Valley, un luogo dove fino a poco tempo fa, la peculiare Luna Oscura era sospesa nel cielo. Secondo il ricercatore di fantasmi Professor E.Gadd, pacificava i fantasmi del valle… fino a quando una notte la Luna Oscura si frantumò misteriosamente! Ora il posto urla e brulica di fantasmi combinaguai! Riuscirà Luigi a recuperare i pezzi mancanti della Luna Oscura e a riportare la pace nella valle?

È ora di fare piazza pulita! Unisciti al riluttante eroe Luigi e parti per una missione da brividi in Luigi’s Mansion 2 HD per Nintendo Switch. In questa avventura con grafica migliorata visiterai la spettrale Cupavalle, un luogo dove i fenomeni soprannaturali sono all’ordine del giorno. Per fortuna, Luigi ha gli strumenti giusti per il lavoro: dallo Strobobulbo, che stordisce i fantasmi, al suo fidato Poltergust, capace di risucchiare ectoplasmi e oggetti e di interagire con l’ambiente. Le peripezie soprannaturali di Luigi lo porteranno a visitare luoghi di ogni tipo, tra cui un laboratorio botanico abbandonato, una fabbrica di orologi in disuso e una miniera ammantata di neve e ghiaccio, solo per fare qualche esempio. Fino a quattro giocatori possono unire le forze in modalità wireless locale o online per affrontare la Torre del caos, un terrificante edificio dove incontreranno fantasmi e sfide non presenti nell’avventura principale.