Diablo Immortal introduce la classe del Domatormenta

In Diablo Immortal arriva infine il Domatormenta, l’ottava classe che fa il suo ingresso nel mondo di gioco. A partire dal 23 maggio, i giocatori potranno smuovere le acque di Sanctuarium con questa nuova classe dinamica. In un’epoca di pericolo crescente per Sanctuarium, dei viandanti misteriosi sono salpati dalle gelide nebbie del nord per contrastare l’oscurità che ci circonda. Questi agili guerrieri che brandiscono doppie lame sfruttano la furia della tempesta e si abbattono sui loro nemici col favore del vento e delle onde.

I Domatormenta vagano per Sanctuarium come esuli dalle Isole Fredde, un luogo avvolto da nebbia e bufere situato a nord del continente occidentale, oltre Ivgorod. Questa classe è composta da preti guerrieri dall’incrollabile devozione, scelti tra i più puri di cuore. Addestrati a proteggere il loro popolo dalla rovina, padroneggiano la danza delle lame, il cammino sulle onde e la navigazione.

I giocatori potranno immergersi nel set di abilità unico dei Domatormenta e metterlo alla prova in una missione pensata appositamente per questa classe, volta a trasmettere la saggezza dell’imperatrice Ksathra.

