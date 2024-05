MultiVersus: il nuovo trailer svela la presenza del Joker

MultiVersus, dopo la subitanea stasi avvenuta ormai più di un anno fa, è in procinto di tornare il 28 maggio, con una nuova versione rimaneggiata e migliorata: nel nuovo trailer possiamo vedere, tra le altre cose, che al gioco verrà aggiunto il leggendario villain Joker. La data di ri-pubblicazione è fissata per il 28 maggio 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (Steam ed Epic Games Store), con supporto per cross-play e cross-progression, oltre a una veste grafica aggiornata grazie all’Unreal Engine 5.

MultiVersus è una piattaforma di combattimento gratuita che porta alla vita la profondità delle iconiche stelle WB tramite infinite possibilità di gioco. Scegli tra Bugs Bunny, Batman, Arya Stark, Rick Sanchez e molti altri. In MultiVersus, ogni stella porta le sue mosse uniche, il suo mondo e il suo stile di combattimento. L’espansione dell’elenco combattenti implica anche uno spettacolo più ampio, con nuove personalità e stili di gioco per far salire l’intensità di ogni battaglia.

