Akimbot: trailer dell’action platform realizzato da Evil Raptor

PLAION, publisher e sviluppatore di videogiochi leader a livello mondiale, annuncia una partnership con lo studio Evil Raptor, per portare ai giocatori il loro platform 3D d’azione e avventura, Akimbot. Evil Raptor è uno studio indipendente francese con un team di otto persone che sviluppa giochi “classici” con l’obiettivo di far rivivere l’essenza dei giochi platform 3D della prima era PlayStation. Evil Raptor è stato fondato nel 2020, e dopo il successo del suo primo gioco Pumpkin Jack, negli ultimi quattro anni ha sviluppato con passione Akimbot, che sarà pubblicato da PLAION.

In Akimbot vestirete i panni di Exe, un robot fuorilegge, e della sua inaspettata spalla Shipset, mentre vi fate strada tra eserciti di robot, controllate astronavi e create il vostro percorso in una missione per salvare l’universo da un destino imminente! Ambientato in un mondo fantascientifico in cui esistono solo robot, viaggiate per la galassia e sperimentate un’azione esplosiva e un caos robotico senza sosta! Il vostro viaggio inizierà come molte grandi storie: con un’evasione dalla prigione.

Akimbot presenta:

Un universo ricco, vibrante e imprevedibile

Un’azione epica e diversi nemici

Un gameplay unico

Un enorme arsenale di armi con cui affinare il proprio stile di combattimento.

Preparatevi a vivere un’avventura ricca di azione mentre vi unite a Exe e Shipset in questo avvincente viaggio attraverso l’universo, in arrivo su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC via Steam nel corso dell’anno. Da oggi potrete aggiungere Akimbot nella vostra wishlist per Xbox Series X|S, PlayStation 5, e Steam. Per rimanere sempre aggiornati visitate il PLAION press server e seguite Akimbot su Instagram, TikTok e Twitter/X! Unitevi alla chat su Discord per discutere con il team di Evil Raptor e gli altri fan.