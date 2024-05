Honkai Star Rail: doppio trailer per l’aggiornamento 2.2, “Then Wake to Weep”

Finalmente disponibile la versione 2.2 di Honkai Star Rail, dal titolo “Then Wake to Weep” che porta con sé diverse novità che potete visionare dal doppio trailer in calce e mette in evidenza le abilità del Trailblazer Armony.

Tutti si perdono a volte. Possono esitare e dubitare della strada da prendere. Questo accade in questa presentazione e oltre. Ma non preoccupatevi, tutti attraversano momenti di incertezza e di esitazione. Alla fine, trovano il coraggio di prendere decisioni coraggiose. Che si tratti di calma, gioia, rabbia o tristezza, tutto ciò di cui hanno bisogno è una piccola spinta per fare quel passo verso il loro vero posto.

Ambientato in un universo alternativo a Honkai Impact 3rd, il JRPG Honkai: Star Rail vede i giocatori controllare Stelle o Caelus e unirsi ai Nameless sull’Astral Express. Mentre indagano sullo Stellaron dentro di loro, entrambi i protagonisti interagiranno con varie fazioni influenzate dai Sentieri e dai rispettivi Eoni. Honkai Star Rail è disponibile su PC tramite Epic Games Store, dispositivi mobile e PlayStation 5.

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo space fantasy con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto. Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati nella storia di fantascienza spaziale. In combinazione con un sistema di combattimento a turni, grandi mappe con esplorazione di labirinti e trame coinvolgenti, insieme compongono una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze gratificanti che riecheggiano in tutto l’universo.