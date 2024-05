LEGO Fortnite Star Wars: il nuovo trailer è dedicato ai Ribelli

Vi abbiamo già parlato dell’arrivo (o meglio, del ritorno) di Star Wars nell’universo di Fortnite, i due franchise si incontrano ancora, e con un mare di novità: con la v29.40 ora attiva, l’avventura galattica raggiunge ogni parte dell’universo di Fortnite: LEGO Fortnite, Battaglia reale, Fortnite Festival e Rocket Racing. Sarà un grande crossover, con qualcosa da offrire per ogni fan di Star Wars. Lanciatevi in LEGO Fortnite per sbloccare parti da costruzione e decorazioni di Star Wars, oppure respingete i nemici con una fida balestra Wookiee in Battaglia reale. Andate col rock sul palco Jam di Festival ispirato alla taverna di Mos Eisley e sbloccate sguscio e adesivo di Darth Maul in Rocket Racing! Oggi vi mostriamo un nuovo trailer, dedicato alle forze della Ribellione anti-imperiale.

L’Impero e i ribelli stanno arrivando nel mondo di LEGO Fortnite… Sostienete i ribelli costruendo il villaggio ribelle e tenete a bada l’Impero con gli strumenti più adatti: spade laser, balestre, blaster DL-44, Blaster E-11 e detonatori termici. Avanzate nel Pass LEGO: l’Avventura dei ribelli mentre aiutate la Ribellione. Questo pass offre ricompense sbloccabili, come parti da costruzione e decorazioni di Star Wars e il costume di Chewbecca che otterrete semplicemente passando al Percorso ricompense Premium del pass. LEGO Fortnite offre così tante cose da vedere e da fare che c’è un intero post di blog apposta per tutti i fan.

Articoli Consigliati Marvel Rivals: il nuovo trailer è dedicato a Hela Gundam Breaker 4 in arrivo su PC e console: ecco il date reveal trailer