F1 24: il nuovo Deep Dive ci porta nell’estremo realismo del gioco

EA SPORTS ha presentato il terzo e ultimo “Deep Dive” di F1 24, che racconta i miglioramenti apportati ai circuiti e ai piloti, oltre ad altre migliorie pensate per incrementare il realismo e l’esperienza immersiva in-game. Il team di sviluppo ha rielaborato in modo significativo i tracciati preferiti dai fan, come Silverstone e il Circuit de Spa-Francorchamps, per garantire l’autentica precisione dei circuiti. I fan potranno sperimentare ogni urto, cordolo e dislivello nella casa del GP di Gran Bretagna e potranno divertirsi con le nuove sezioni riprofilate del tracciato belga. Sono stati apportati aggiornamenti anche al Lusail International Circuit e al Jeddah Corniche Circuit, sempre più uguali alle loro controparti reali.

F1 24 migliora il realismo introducendo un nuovo audio per i piloti in gara, tratto dalle trasmissioni reali di F1, e una maggiore varietà di cutscenes. Le auto di tutte e 10 le squadre sono state ricreate meticolosamente utilizzando dati CAD dettagliati, abbinati alla tecnologia Ray-Traced Dynamic Diffuse Global Illumination che migliora l’illuminazione, le ombre e i riflessi.

Le novità del 2024 includono anche il miglioramento dell’aspetto dei piloti, grazie al rendering completo dei capelli e a shader migliorati per gli occhi e la pelle. Sono disponibili più icone che mai prima d’ora, tra cui Pastor Maldonado, Jamie Chadwick e, in esclusiva per F1 24 Champions Edition, il campione del 1976 James Hunt e il vincitore di 7 gare Juan Pablo Montoya. Per la prima volta, i giocatori possono intraprendere una carriera da pilota completa nei panni di una delle proprie icone o assumerli come compagni di squadra nella modalità My Team.