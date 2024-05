Pokémon GO apporta aggiornamenti all’esperienza con “foto GO”

Niantic Inc., la software-house californiana e leader nello sviluppo di tecnologie AR, ha annunciato un nuovo aggiornamento per Pokémon GO: dopo gli update riguardanti la personalizzazione degli avatar, l’introduzione dei biomi e la nuova grafica che si adatta alle stagioni, si rinnova anche la funzione foto GO, che ora consente agli Allenatori di includere fino a tre Pokémon in un unico scatto.

Di seguito i dettagli dell’aggiornamento:

Articoli Consigliati F1 24: il nuovo Deep Dive ci porta nell’estremo realismo del gioco Marvel Rivals: il nuovo trailer è dedicato a Hela

Per accedere a foto GO, basta selezionare lo strumento della fotocamera nell’inventario o toccare le icone della fotocamera nel Pokédex o nel menu.

Per la prima volta, è possibile includere fino a tre Pokémon nelle foto: ogni Allenatore può scegliere i tre Pokémon che preferisce o puoi dare un’occhiata ai gruppi disponibili, che daranno dei suggerimenti per trovare l’ispirazione per realizzare le foto più artistiche e belle.

Da oggi è possibile posizionare i Pokémon nella foto sul terreno, su un oggetto o in aria: è infatti possibile scattare foto anche ai Pokémon che prendono il volo

Gli utenti possono perfino usare un nuovo gioco per attirare l’attenzione del proprio Pokémon e inquadrarlo.

Uscendo dalla visualizzazione di foto GO si può dare un’occhiata alle proprio foto AR ora personalizzabili in maniera unica con tante simpatiche le decorazioni.

Altri aggiornamenti includono la modalità sequenza rapida, che permette di fare una serie di fotografie in rapida successione, e il timer, che ritarda leggermente lo scatto della foto AR.

Per approfondire e saperne di più sulle ultime novità di Pokémon GO si consiglia di visitare la sezione del sito dedicata a #RediscoverGO.