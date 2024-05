Streets of Rage OST, la colonna sonora da Wayô Records

Streets of Rage OST, è disponibile la colonna sonora ufficiale in versione da collezionisti, ovvero in doppio formato disco vinile picture disc ed audiocassetta, grazie ad una produzione dell’infaticabile etichetta musicale retrò chiamata Wayô Records, un nome ormai parecchio conosciuto dagli appassionati di Retrogaming. In particolare il dittico dedicato alla leggendaria serie di picchiaduro a scorrimento firmati SEGA, datati 1991 e 1992, che hanno fatto la storia del glorioso Mega Drive, sistema a sedici bit della Grande S, offre le splendide OST degli indimenticabili Streets of Rage e Streets of Rage II, opere realizzate, come sappiamo, da un musicista nipponico parecchio talentuoso e celebre nel settore, ovvero Yuzo Koshiro. Potete trovare le due versioni al seguente LINK.

La blasonata etichetta discografica è diventata parecchio celebre per iniziative del genere ed ha a disposizione un catalogo molto fornito di colonne sonore tratte dai più celebri videogiochi nipponici del passato più o meno recente, tra cui ricordiamo Metal Slug, YS, Bayonetta e tanti altri, ma anche una sezione dedicata alla tradizionale Japanese Animation, tra cui spiccano la Studio Ghibli Piano Collection e Space Adventure Cobra. Di seguito la tracklist completa delle due opere.

Articoli Consigliati Red Dead Saga, vent’anni di epopea western 21 Aprile 1989, trentacinque anni fa debutta il Game Boy!

01THE STREET OF RAGE

02 PLAYER SELECT

03 FIGHTING IN THE STREET

04 ATTACK THE BARBARIAN

05 ROUND CLEAR

06 DILAPIDATED TOWN

07 MOON BEACH

08 KEEP THE GROOVIN

09 BEATNIK ON THE SHIP

10 STEALTHY STEPS

11 VIOLENT BREATHING

12 THE LAST SOUL

13 BIG BOSS

14 YOU BECAME THE BAD GUY

15 MY LITTLE BABY

16 UP AND UP

17 THE SUPER THREC

18 NAME ENTRY

19 GAME OVER

20 S O R SUPER MIX

21 * RAVE DANCE IN THE CITY (brano inedito)

22 * SKYSCRAPER NIGHT (brano inedito)

23 * QUIET INSANITY (brano inedito)

01 S.O.R Super Mix

02 Player Select

03 Go Straight (Game)

04 In The Bar

05 Never Return Alive

06 Round Clear

07 Spin On The Bridge

08 Ready Funk

09 Dreamer

10 Alien Power

11 Under Logic

12 Too Deep

13 Slow Moon

14 Wave 131

15 Jungle Base

16 Back To The Industry

17 Expander

18 Max Man

19 Revenge of Mr. X

20 Good End

21 Game Over

22 Walking Bottom

23 Little Money Avenue

24 Go Straight (Original)

BONUS TRACK

25 Streets of Rage II Rare Megamix