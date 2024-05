V Rising esce dall’Early Access ed è ora disponibile su Steam

Dopo un quinquennio di sviluppo – di cui due trascorsi in un periodo di accesso anticipato – l’interessante V Rising realizzato da Stunlock Studios è finalmente disponibile per PC, tramite Steam. Il gioco ha riscosso un notevole successo, con ben quattro milioni di copie vendute solo nel mese di aprile. Questo coinvolgente gioco di ruolo d’azione immerge i giocatori in un’intrigante ambientazione vampirica, dove si ritrovano improvvisamente catapultati in un mondo abitato da umani. La sopravvivenza diviene imperativa, specialmente considerando la presenza abbondante di cacciatori e altre minacce sovrannaturali.

V Rising 1.0 is out now! Embrace your wicked nature, build a sprawling castle, and cut down Dracula himself!https://t.co/UyzmTWXcgJ pic.twitter.com/aSeFNlOOWj — V Rising (@VRisingGame) May 8, 2024

In questa versione 1.0, gli avventurieri possono affrontare nuove sfide rappresentate da boss sempre più temibili, partecipare a eventi dinamici, come i viaggiatori mercantili che trasportano prezioso bottino, esplorare nuovi scenari nei boschi di Farbane e avventurarsi in una regione inedita, le Rovine di Mortium, dove potranno acquisire nuovi materiali e sbloccare poteri ancora più straordinari. Durante il loro percorso, i giocatori avranno l’opportunità di scontrarsi con la Legione di Noctum e persino di sfidare in combattimento il leggendario Dracula. Naturalmente, per coloro che si avvicinano al gioco per la prima volta, sono disponibili tre livelli di difficoltà tra cui scegliere.

Questa la sinossi del titolo:

Risvegliatevi come un vampiro indebolito dopo secoli di sonno. Cacciate per recuperare le forze mentre vi nascondete dal sole cocente per sopravvivere. Ricostruite il vostro castello e convertite gli umani nei vostri fedeli servitori in una missione per far crescere un impero di vampiri. Create alleati o nemici online o giocate da soli in locale, respingete i soldati sacri e fate la guerra in un mondo di conflitti. Esplorate un vasto mondo brulicante di mitici orrori e pericoli. Viaggiate attraverso foreste lussureggianti, aperta campagna e oscure caverne per scoprire risorse preziose, incontrando amici e nemici lungo la strada.