Street Fighter 6: svelato il main theme di Akuma in un video musicale ufficiale

Come ormai tradizione, il rilascio di un nuovo lottatore su Street Fighter 6 è preceduto dalla preview del suo nuovo tema musicale ufficiale sui social da parte di Capcom, in particolare tramite un video su YouTube. Ecco dunque il main theme per il possente Akuma!

Il debutto di Akuma, lo ricordiamo, è avvenuto in Super Street Fighter II Turbo come boss segreto e personaggio giocabile. In Street Fighter 6, la sua brama di potenza porta con sé un costo straziante. Sono infatti centinaia le statue degli avversari sconfitti che Akuma ha scolpito e collocato nella caverna in cui risiede. Il loro silenzio l’ha spinto a immergersi sempre più a fondo in un percorso di conflitto interiore. Andy Wong di Capcom, in seguito al gameplay trailer rilasciato ieri, ha spiegato alcune cose al riguardo, rompendo questo silenzio. Tutti i dettagli (come lo spotlight sulle sue tecniche) sono esplicati qui, in attesa di poter sbloccarlo il 22 maggio!

Sinossi del gioco: Con Street Fighter 6 potrete dimostrare le vostre abilità in giro per il mondo, mentre viaggiate alla ricerca della vostra forza. Campioni non si nasce, lo si diventa. Anche il più forte dei lottatori ha dovuto compiere i primi passi. Ora tocca a voi accettare la sfida ed elevare il vostro gioco al livello successivo. Il mondo di Street Fighter 6 è incentrato sulla cultura della strada. Dai graffiti, alla musica che rimbomba nel tumulto dei quartieri, fino al combattimento stesso. Grazie alla nuova qualità grafica, potrete inoltre sperimentare una dimensione fisica ancora più accurata. Tuffatevi in battaglia contro altri giocatori. Lasciatevi trasportare da un ritmo che non si ferma mai. Vestite i panni di lottatori leggendari e nuove promesse come Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly e molti altri in quest’ultima edizione, dove ogni personaggio è caratterizzato da nuovi e sorprendenti restyling e da esaltanti sequenze cinematiche.