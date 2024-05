Marvel Rivals: la lista di personaggi e location del gioco è stata svelata

La corsa di Marvel Rivals parte oggi con la prima Alpha chiusa del gioco, ma già sono stati oggetto di datamining alcuni “segreti” del roster di personaggi (sia giocabili che NPC) e arene. Nonostante i personaggi giocabili precedentemente annunciati per l’alpha closed test sembrino già presenti nel gioco, sono stati individuati anche file relativi a una serie di personaggi non ancora confermati. Questi includono figure iconiche della Marvel come Mr. Fantastic, Squirrel Girl e Venom, insieme ad altri ancora. Puoi consultare l’elenco completo qui di seguito nell’elenco che ne fa l’insider Miller Ross.

Here's a complete list of playable characters currently indexed in the Closed Alpha Test build, with their corresponding number:

Inoltre, il datamine ha rivelato cinque ulteriori ambientazioni di gioco, ognuna con la propria mappa distintiva. Queste località includono la Base Hydra Erebus, l’Impero Intergalattico di Wakanda, Klyntar, l’Impero della Notte Eterna e Krakoa. Considerando l’ampio spettro di personaggi e luoghi giocabili, sembra che Marvel Rivals esplorerà a fondo l’universo dei fumetti Marvel, offrendo ai giocatori l’opportunità di interpretare anche personaggi meno conosciuti ma amati come Squirrel Girl.

There are 5 unannounced locations, each with their own set of maps.

Hydra Erebus Base

The Intergalactic Empire of Wakanda

Klyntar

Empire of Eternal Night

Krakoa

Hydra Erebus Base might have been skipped during development. It was present at an early stage, but Wakanda seems to…

— Miller Ross (@mmmmmmmmiller) May 8, 2024