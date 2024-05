Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs: trailer di lancio del Pac-Man competitivo

Nonostante siano anni che i fan di Pac-Man mangiano pallini e masticano fantasmi, non sembra che l’appetito collettivo verrà presto saziato… anche se l’arrivo di Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs darà sicuramente loro pane per i loro denti, come possiamo vedere dal nuovissimo trailer del titolo competitivo firmato Bandai Namco. E che succede quando i fan di Pac-Man si sfidano l’uno con l’altro per scoprire la fame di chi regna suprema? Questa è la domanda alla quale possiamo finalmente rispondere nell’arena del mangiare competitivo, offerta da Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs in arrivo su PS5 e PS4 il 9 maggio con cross-play. L’early access inizia il 2 maggio per coloro che hanno pre-ordinato la Deluxe Edition.

Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs è un gioco di Pac-Man esclusivamente online da 64 giocatori, giocato attraverso altrettanti labirinti connessi tra loro. Mangiate tutto nel vostro labirinto e in quello degli altri masticando non solo i fantasmi, ma anche gli altri Pac finché non ne rimane uno solo! Lo sviluppatore dietro a questo titolo è Amber Studio, un team incredibilmente vario con la passione per i Pac ed emozionato all’idea di portare questo stile di gioco ad un pubblico più vasto. In Chomp Champs, ogni scelta fatta era indirizzata verso introdueew più giocatori all’azione. Ad esempio, un labirinto tutorial è stato aggiunto all’inizio del gioco per aiutare ad aumentare il numero di nuovi giocatori e a metterli a proprio agio. Sono state incluse diverse modalità di gioco in modo che sia i giocatori competitivi hardcore sia i fan più rilassati possano trovare una modalità da godersi.

Sebbene ci siano già stati giochi multigiocatore di Pac-Man dove i giocatori giocano all’ultimo Pac rimanente, quello che distingue Chomp Champs è che si può direttamente viaggiare negli altri labirinti e interagire con altri giocatori. C’è una varietà di labirinti, come quello d’Autunno, che mostra come cambia il mondo di Pac-Man con il cambiamento di stagione, o potete farvi prendere dalla nostalgia con il labirinto di Mr. Driller.

In Chomp Champs sono presenti sette Power Items: alcuni sono booster semplici e facili da usare, altri invece richiederanno un po’ d’allenamento per essere padroneggiati. Ottenete più vite con una Extra Life o proteggetevi con il Pac Shield. Usate Speedy Pac per un’esplosione di velocità e per scappare dal pericolo o vincere la corsa al Power Pellet. Utilizzate Ghost Attract in maniera strategica per creare una grossa combo di masticazione di fantasmi o per attirare fantasmi verso altri Pac. Speedy Ghost può essere una lama a doppio taglio perché rende i fantasmi più veloci sia per voi sia per i vostri avversari nello stesso labirinto, ma se i giocatori lo usano con altri potenziamenti possono tenersi al sicuro mentre i giocatori devono affrontare il caos. Queste strategie sono possibili perché potete avere fino a due Power Items. Usateli quando preferite per cambiare le carte in tavola!

Il sistema di personalizzazione in Chomp Champs vi offre così tanti modi di esprimere la vostra personalità. Potete selezionare il vostro labirinto base, la vostra icona giocatore e il costume del vostro outfit in modo da creare tantissime combinazioni personali. Non appena fate partire il gioco la prima volta avrete a disposizione molte personalizzazioni, ma ce ne sono altre da sbloccare riscattando i Token ottenuti nella modalità Elimination.