NosTale: tutto sul bizzarro “Raid dei diavoletti” ora in corso

Preparatevi a un divertimento dannatamente folle! Il raid dei diavoletti è ora in corso e si svolge nell’MORPG d’azione in stile anime NosTale, in cui i giocatori devono competere contro i fortissimi oni kawaii Hongbi e Cheongbi. Fino al 5 giugno, NosVille sarà sotto l’influenza di questi diavoletti e non sarà al sicuro! Accettate la sfida, completate le quest quotidiane, affrontate i boss e mettete fine alle loro caotiche macchinazioni.

Durante l’evento, i giocatori di NosTale riceveranno lo scrigno del raid 2Hongbi & Cheongbi” al completamento. Oltre ad altri item dell’evento, nello scrigno del raid può essere incluso il nuovo titolo “Gemello cattivo” e diverse gemme della perfezione di dimensioni normali e piccole. Hongbi e Cheongbi non sono avversari facili, tuttavia, poiché ognuno di loro evoca cloni in miniatura di se stesso per rendere difficile la vita dei giocatori. (Suggerimento: i mostri normali rilasciano l’utilissima pozione curativa durante questo evento.) Inoltre, i giocatori di NosTale potranno godersi il rovente server degli eventi NosFire fino al 28 maggio! Su questo server di eventi speciali, potrai accelerare i tuoi progressi di gioco ricevendo XP e bonus di livello che ti aiuteranno a raggiungere più facilmente il livello 80. Una volta completato l’evento, i giocatori potranno trasferire il proprio personaggio su un server normale e affrontare le sfide più difficili di NosTale, incluso il raid dei diavoletti! Qui trovi maggiori informazioni sull’evento.

Oltre al raid dei diavoletti, Gameforge ha rivelato per la prima volta anche informazioni sulla seconda parte dell’Atto 9, “I segreti della Città di Sotto”. Non solo ci saranno nuovi contenuti per la Parte 1, ma anche nuovi specialisti a tema Steampunk per ogni classe! Condivideremo maggiori dettagli e sorprese nei prossimi mesi.