Rocket Knight Adventures Re-Sparked: pre-order trailer della Collection Konami

Konami ha svelato la data di lancio di Rocket Knight Adventures Re-Sparked, una raccolta di tre titoli classici della serie, sviluppata da Limited Run Game e originariamente usciti negli anni ’90. Questa collezione sarà disponibile dall’11 giugno su PC tramite Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. In concomitanza con l’annuncio, è stato pubblicato un trailer, che potete trovare alla fine di questo articolo.

La raccolta comprende:

Rocket Knight Adventures, SPARKSTER Rocket Knight Adventures 2 e SPARKSTER, tre giochi che hanno segnato un’epoca.

Nuove funzionalità appositamente create per i fan, come un museo dedicato alla serie e un lettore musicale.

La modalità Boss Rush.

La possibilità di salvare e caricare i progressi in qualsiasi momento, oltre alla funzione rewind che consente di tornare indietro nel gioco.

Questa la sinossi del gioco:

Impugna la tua sciabola e allaccia il tuo jetpack a razzo per un’esperienza iconica a scorrimento laterale. Rocket Knight Adventures: Re-Sparked! è un’elettrizzante collection di tre giochi classici con nuove caratteristiche per i fan di lunga data e per i nuovi giocatori che potranno esplorarle per la prima volta. Combatti contro un esercito di robot e maiali per salvare la principessa e il tuo regno da una distruzione certa.