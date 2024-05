Spin Rhythm XD in arrivo su PlayStation 4, 5 e VR

Spin Rhythm XD è in arrivo il 9 luglio su PlayStation 4, PlayStation 5 e in versione VR su PlayStation VR2: si tratta di un rhythm game d’azione cinetico dove i giocatori si muovono, toccano, scorrono, grattano e ruotano a tempo mentre viaggiano per incredibili sfondi reattivi. Creato da un team di tre amici australiani (compresi i creatori originali di Fruit Ninja e Jetpack Joyride), ha come caratteristica la semplice combinazione del gioco di abbinamenti di colore e gesti fisici (ovvero far girare una ruota) che fa entrare i giocatori in un profondo stato di rilassamento.

Sono stati assemblati un’enorme varietà di più di 60 brani da artisti compresi amellia, Anamanaguchi, Hyper Potions, Haywyre, Lena Raine, 2 Mello, Teminite, Tokyo Machine, Moe Shop, Au5, Meganeko, Akira Complex e molti altri. È anche disponibile un DLC da 10 brani dell’etichetta musicale Monstercat, oltre al lancio del nostro secondo DLC all’uscita del gioco su PlayStation con 10 brani di musica Chillhop: qualcosa di un po’ diverso con un’atmosfera tranquilla per calmarsi e rilassarsi.

Spin Rhythm XD è stato progettato per essere accessibile a tutti i neofiti dei rhythm games e allo stesso tempo fornire una sfida unica ai veterani del genere. I più di 60 brani presenti nel gioco contengono 5 difficoltà, ognuna delle quali introduce nuove meccaniche. Inoltre il controller wireless DualSense di PlayStation offre un’esperienza di gioco veramente unica. I giocatori possono utilizzare il sensore di movimento per muovere la ruota e persino utilizzare il touchpad per toccare e grattare come un DJ.