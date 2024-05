Women in Games: il 14 maggio si terrà l’Annual Ambassador Only Gathering

Inizio il conto alla rovescia per l’Incontro Annuale esclusivo per gli Ambasciatori (Annual Ambassador Only Gathering) di Women in Games – sponsorizzato da Keywords Studios – che si terrà virtualmente martedì 14 maggio. Con il tema “Empowerment Through Connection” (Emancipazione attraverso la connessione), la giornata completa di apprendimento e ispirazione si concentrerà su quattro aree chiave: La Mia Storia, Il Mio Evento, Il Mio Dare un Contributo e Le Mie Risorse.

Si tratta di un evento di grande importanza per la nostra comunità globale di Ambasciatrici di Donne nel settore del Gaming. L’Incontro Annuale esclusivo per gli Ambasciatori si terrà da martedì 14 maggio a mercoledì 15 maggio tramite la piattaforma online RingCentral (ex Hopin). Inizia alle 6 del mattino BST di martedì e si svolgerà per 24 ore per coprire tutti i fusi orari.

Sono stati annunciati i primi relatori, e fra questi ci sono Eva Sturlese (General Manager, VIGAMUS Group) e Giulia Rovai (EA & Educational Coordinator, VIGAMUS Group). Le Ambasciatrici italiane condivideranno la loro storia ispiratrice di progetti collaborativi. Scoprite come sostengono le donne nei giochi in Italia attraverso il loro desiderio di fare la differenza.

L’evento sarà molto ricco di contributi interessanti e vi invitiamo a scoprirne di più sul sito ufficiale all’indirizzo https://www.womeningames.org/annual-ambassador-only-gathering-your-need-to-know/.