Heading Out: trailer di lancio del gioco di corse narrativo

Saber Interactive e lo sviluppatore indie Serious Sim oggi lanciano su Steam Heading Out, il gioco altamente stilizzato e basato sulla narrazione, con uno sconto del 10% fino al 14 maggio e poi a 17,99 EUR. Presto sarà disponibile la Heading Out – Soundtrack Edition, che include il gioco di base e una copia digitale della sua eclettica colonna sonora originale a 22,49 EUR, dopo lo sconto di lancio del 10%. Dai un’occhiata al trailer di lancio e preparati a fare a gara con le tue paure, ad aggirare la legge e a scoprire cosa ti attende alla fine della strada.

Heading Out è un’avventura narrativa con elementi roguelite ispirata ai classici road movie di culto come Thelma & Louise e Punto Zero. Ci sei solo tu, con la tua auto e l’asfalto, a sfrecciare per le città e le strade principali e secondarie americane in questo viaggio d’esplorazione emotivo che unisce corse esaltanti, strategia e narrazione. Afferra il volante e scegli il tuo percorso per attraversare gli Stati Uniti, in questa corsa da brivido che prende forma grazie alle tue decisioni. Non è la destinazione che conta, ma il viaggio.

Caratteristiche principali:

La tua avventura: ogni viaggio offre un equilibrio unico tra inseguimenti e gare ad alta velocità, rischi e sfide pericolose, personaggi e storie interessanti portati in vita dallo stile distintintivo delle graphic novel. Supera le tue paure e sfuggi alla legge, insegui i tuoi sogni e rischia di dover affrontare ripercussioni alla fine del viaggio.

Le tue scelte: sarai tu a dare forma al tuo viaggio. Sulla mappa, pianifica in anticipo il tuo tragitto e le risorse con strategia, oppure premi sull’acceleratore e fatti guidare dall’istinto. Il tuo percorso prende forma in base alle tue decisioni: anche gli incontri, il consumo di carburante, le condizioni dell’auto e quanto sei ricercato influenzano il gioco.

La tua leggenda: con ogni sosta nell’entroterra, sviluppi la tua storia unica. Incontra sconosciuti, tipi strambi e anime erranti che influenzeranno la tua storia, ma non indugiare troppo: devi continuare a muoverti. Ascolta i conduttori radiofonici che raccontano la tua mitica storia alla gente mentre prende forma e lasciati trasportare verso l’orizzonte da un’eclettica colonna sonora americana.

Heading Out è disponibile adesso su Steam. Per ulteriori informazioni visita headingout.games e segui il gioco su X e Facebook. Heading Out Soundtrack EP, la colonna sonora che include le sei canzoni originali del gioco, è disponibile adesso per lo streaming su Spotify, Apple Music, YouTube e altre piattaforme.