The Crush House: il reality show videoludico di Devolver Digital

Il nuovo titolo presentato oggi da Devolver Digital è molto singolare: nei panni della neoassunta Jae dovrete gestire le telecamere nella villa di The Crush House, il reality show più bollente del 1999. Il programma è registrato nella celebre Malibu, e dovrete tenere il pubblico incollato allo schermo filmando tutti i momenti drammatici, le liason amorose e le tensioni che divampano nella casa. Se non riuscirete a intrattenere il pubblico, però, quello che rischiate è un futuro ben peggiore della morte: la cancellazione del programma.

Sviluppato da Nerial (Reigns, Card Shark) e pubblicato da Devolver Digital, The Crush House arriverà su PC entro la fine dell’anno. Ma nel gioco c’è molto di più dell’occhio del Grande Fratello. In questo nuovo video di presentazione del team di sviluppo, la direttrice creativa Nicole He racconta il peculiare loop di gameplay di The Crush House, oltre a fornire qualche dettaglio sui segreti più oscuri che si celano dietro l’idilliaca facciata della villa.

