Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs: trailer italiano del Pac-Man competitivo

Bandai Namco Europe annuncia con lo speciale launch trailer (che vi presentiamo ogginella versione italiana) il lancio di Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs, una versione multiplayer frenetica e adrenalinica di PAC-MAN con il supporto cross-play su console e PC, e battaglie da 64 giocatori in una serie di colorati labirinti interconnessi. Il gioco è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e PC tramite Steam in due edizioni diverse: Standard e Deluxe.

In Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs, dovrai farti largo divorando qualsiasi cosa, tra cui i famosi puntini, power-up, FANTASMI e persino gli altri PAC, attraverso alcuni labirinti interconnessi per diventare il Chomp Champ, ovvero l’ultimo PAC rimasto al termine di ciascuna partita. Il titolo è il primo gioco di PAC-MAN multiplayer con supporto cross-platform e dotato di un sistema di amicizia che consente a un massimo di quattro giocatori di partecipare alla stessa partita, tenere traccia degli eventuali progressi e assistere alle partite dei propri amici. Il gioco include una modalità Eliminazione in puro stile arcade, dove giocatori di ogni rango possono competere e guadagnare gettoni che potranno poi riscattare per ottenere oggetti di personalizzazione, e la modalità Classificata, dove i giocatori potranno affrontare altri utenti di abilità simile provenienti da tutto il mondo e competere per le migliori posizioni nelle classifiche regionali e globali.

In un gioco in cui i PAC possono divorarsi tra loro, è normale che sia quasi tutto permesso. Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs include una varietà di power-up che non solo potenzieranno le abilità dei giocatori, ma consentiranno anche di arruolare i FANTASMI come propri alleati. I giocatori potranno guadagnare power-up come maggiore velocità, scudi e molti altri, per aiutare i propri PAC o i FANTASMI a dare la caccia agli avversari. Le proprie abilità sono sicuramente il modo migliore per distinguersi su un campo di battaglia di 64 giocatori, ma le molte opzioni di personalizzazione consentiranno anche di dare vita al proprio PAC, competendo in un altro ambito: poter sfoggiare il miglior stile. Infatti, nel gioco è possibile personalizzare il proprio PAC con una vasta gamma di accessori estetici per il corpo, la testa e il volto, dando vita ad alcune delle varianti più creative e colorate della celebre mascotte gialla.