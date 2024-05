Destiny 2: accesso libero alle espansioni, come sfruttarlo al meglio

Che siate dei nuovi giocatori o non giochiate a Destiny 2 da un po’, questo potrebbe essere il miglior mese per ritornare a giocarci, dato che fino al 3 giugno, Bungie darà a tutti i giocatori la possibilità di accedere alle espansioni La Regina dei Sussurri, Oltre la Luce e Ombre dal Profondo (e L’Eclissi, se siete membri PlayStation Plus), insieme ai contenuti delle quattro stagioni passate. Avrete tanto da fare in un mese: da dove cominciare? Un guardiano da dove può cominciare? Il capo della Community di Bungie, Chris “Cozmo” Shannon, ha dei consigli per voi. Tanto per cominciare:

Se non avete terminato Una Nuova Luce, ora c’è la possibilità di saltarla e passare direttamente a tutti questi contenuti. Ci sono anche due regali che dovreste riscattare subito. Fate visita a Shaxx nella Sala dei Campioni per ottenere un equipaggiamento potente dal forziere del Dono divinità del tuono e recatevi da Ikora alla Torre per scegliere il vostro kit per nuove Luci. Ogni kit possiede un’armatura esotica e abilità per una sottoclasse della Luce. Potrete avere questo equipaggiamento per tutti i vostri personaggi!

Articoli Consigliati Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs: trailer italiano del Pac-Man competitivo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: un video tributo per il primo anniversario

Dopo esservi preparati, arriva il momento di scegliere la vostra prima avventura. Ci sono tanti posti da esplorare, e ognuno ha una storia e un’atmosfera unica. Considerate anche il vostro stile di gioco e disponibilità. Sia che abbiate poco tempo e vogliate solo esplorare, sia che vogliate fare un giro completo approfittando al massimo di questa occasione, Cozmo ha qualche idea che vi aiuterà a imboccare la giusta direzione.

Campagna giocatore singolo

La Regina dei Sussurri:

Trovo che La Regina dei Sussurri sia una delle storie migliori che abbiamo fatto finora. Ci siamo presi il nostro tempo per rendere Savathûn un’antagonista complessa, ed è emozionante riuscire finalmente ad affrontarla e scoprire di più sul suo passato e le sue motivazioni. Anche se non conoscete Savathûn, questa campagna narra molto bene la sua storia, informandovi durante il vostro percorso. Ci sono dei momenti meravigliosi e si conclude con una spettacolare battaglia contro il boss.

Sblocca stasi in Oltre la Luce:

Se vi piace controllare le orde e congelare i nemici per poi ridurli in mille pezzi ghiacciati, allora provate stasi. Potete sbloccare questa sottoclasse dell’Oscurità completando la campagna Oltre la Luce e ottenere varie imprese da Ignota Exo. Può aiutarvi a sbloccare anche altre abilità da stasi.

Attività in solitaria o matchmade per 3 giocatori: Spira da la Stagione dei Desideri:

Date assolutamente un’occhiata a Spira. Trovo che sia una delle migliori attività che abbiamo mai realizzato e anche una delle più appaganti. Dovrete esplorare la tana del drago Riven, che avrà una mappa diversa ogni volta che ci passerete, evitando le trappole per non ridurre le vostre vite limitate. Fatelo da soli, portate degli amici o unitevi a una squadra d’assalto tramite un abbinamento automatico.