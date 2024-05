Sonic Mania Plus ora è su Netflix Games

Preparatevi ad avere ancora più contenuti di Sonic the Hedgehog: da ora, Sonic Mania Plus è disponibile per la prima volta su dispositivi mobili, come esclusiva di Netflix Games. Sonic Mania Plus è un’autentica esperienza classica di Sonic dall’elegante grafica pixellata, che include una gamma di nuove zone assieme alle più iconiche di Sonic 1, 2, 3, Sonic & Knuckles e Sonic the Hedgehog CD. Gioca come Sonic, Tails o Knuckles, nonché come due personaggi dei titoli passati: Mighty the Armadillo e Ray the Flying Squirrel, che fanno ritorno con le loro abilità uniche.

Questa la sinossi originale di Sonic Mania:

Sperimenta la fusione suprema di passato e futuro in Sonic Mania, una nuovissima avventura nel mondo di Sonic in 2D a 60 FPS, con una grafica spettacolare ad alta definizione dallo stile rétro. Con i vari personaggi giocabili potrai correre alla velocità esplosiva di Sonic, librarti in volo come fa Tails, o sbarazzarti degli ostacoli con la forza bruta di Knuckles. Puoi rivivere le avventure del passato con le entusiasmanti e nuove zone classiche mentre combatti contro nuovi boss e l’armata di malvagi robot del Dr. Eggman. In modalità Competizione potrai affrontare gli altri giocatori, mentre in modalità Coop. avrai accanto gli amici. Sonic Mania è stato sviluppato da Christian Whitehead, Headcannon, e PagodaWest Games in collaborazione con Sonic Team. Benvenuti in Sonic Mania!

