SWORD ART ONLINE Fractured Daydream: tutto sul nuovo titolo Bandai Namco

Scopriamo oggi maggiori informazioni sulla storia di SWORD ART ONLINE Fractured Daydream, con un nuovo trailer italiano ufficiale. Il gioco sarà disponibile dal 4 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Inoltre, è ora possibile preordinare il titolo in tre edizioni: Standard, Deluxe e Premium.

In questa vasta avventura focalizzata sul multiplayer e ambientata in un mondo di realtà virtuale chiamato Alfheim Online, il sistema Galaxia è andato fuori controllo, causando una frattura spazio-temporale e dando vita a una nuova versione che ha mischiato mondi e linee temporali. Nel nuovo mondo inesplorato ci saranno alcuni personaggi dei vari archi narrativi di Sword Art Online che daranno vita ad alleanze inattese e riporteranno in vita molti ricordi mentre cercheranno di sistemare la sequenza temporale.

Articoli Consigliati Deathbound: release date trailer per l’Action RPG di Trialforge Studio Festival di Pokémon GO 2024: tutti i dettagli sull’evento globale

I giocatori potranno scegliere tra alcuni dei loro personaggi preferiti della serie per formare grandi gruppi in cooperativa di un massimo di venti combattenti e affrontare avvincenti assalti cross-play e intense battaglie con i boss, dove ognuno avrà un proprio ruolo per conquistare la vittoria.