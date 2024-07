Magic The Gathering: disponibile il set Universes Beyond: Assassin’s Creed

L’Animus ha una nuova destinazione: Magic The Gathering. Fai un Salto della Fede e con il set Universes Beyond: Assassin’s Creed tuffati in una nuova versione del gioco che adori e trova armi, personaggi e località reali che ti aspettano sul campo di battaglia. L’unico modo per scoprire i segreti del passato è seguire i passi degli assassini che ti hanno preceduto, e imparerai quanto sia importante essere rapidi, precisi e non mostrare mai la propria mano.

KIT INIZIALE

Il tuo addestramento da Assassino inizia qui. Preparati per le tue prime partite a Magic con due mazzi a tema Assassin’s Creed e impara le regole con la guida inclusa.

COLLECTOR BOOSTER

Abbellisci il tuo mazzo da Assassino esperto con le Collector Booster, piene di rare, foil scintillanti e trattamenti speciali esclusivi. Ogni busta contiene 2 carte con foil in rilievo!

BUSTE DEI MONDI

Queste buste da 7 carte offrono un’appagante esperienza di apertura per i fan, incluse carte senza bordo e brillanti foil in ogni busta. Il passato è tutto da esplorare!

BUNDLE

Fai un tuffo nella storia con una confezione ricca di carte a tema Assassin’s Creed e accessori, comprese 9 buste dei Mondi, una speciale carta promo con illustrazione alternativa, 40 terre e molto altro.

NUOVA MECCANICA: CORSA ACROBATICA

Nessun assassinio è veramente completo finché non fugge in modo spettacolare, saltando agilmente su e giù per edifici e qualsiasi altro ostacolo che intralci il suo cammino. Corsa acrobatica è un nuovo costo alternativo che ti permette di lanciare magie risparmiando un po’ se prima nel turno un assassino che controllavi o un comandante che controllavi hanno inflitto danno da combattimento a un giocatore.

Corsa acrobatica si applica anche se non stai giocando a Commander.

Lanciare una magia per il suo costo di corsa acrobatica non ne modifica il valore di mana.

RIPROPOSIZIONE DI UNA MECCANICA: STORICO

Storico è un termine di gioco riproposto che fa riferimento a: artefatti, cose con il supertipo leggendario e alle saghe. Storico, così com’è, è usato come aggettivo per riferirsi ad altre cose, quindi sulle carte troverai frasi come “una magia storica”, “un permanente storico” o, su carte come Abstergo Entertainment, “una carta storica”.

Ricorda che se qualcosa fa riferimento a lanciare una magia storica, Abstergo Entertainment non ti aiuterà perché giocare una terra è diverso da lanciare una magia. Abstergo Entertainment è comunque storica, quindi se ne controlli una e ne hai una nel cimitero, attivando l’abilità di una delle due potrai far tornare in mano l’altra.

RIPROPOSIZIONE DI UNA MECCANICA: CAMUFFARE

L’anonimato è una delle tre armi migliori di un assassino, probabilmente solo dopo la conoscenza e una buona lancia. Due meccaniche riproposte, camuffare e celare, terranno i tuoi avversari sulle spine.

Se una carta ha camuffare, puoi lanciarla a faccia in giù mantenendo segreta la sua identità. Diventa una magia creatura a faccia in giù, il che significa che è una 2/2 incolore e non ha un nome né tipi di creatura. Ha egida 2 e non ha altre abilità. Non ha un costo di mana, quindi il suo valore di mana è 0, ma per lanciarla si paga un costo alternativo di 3.

In ogni momento in cui hai la priorità, puoi girare a faccia in su un permanente a faccia in giù per il suo costo di camuffare. Questo avviene immediatamente e non usa la pila, quindi non è possibile rispondere.

RIPROPOSIZIONE DI UNA MECCANICA: CELARE

Un altro modo per mantenere l’anonimato è celare un’azione definita da parola chiave riproposta. Se ti viene detto di celare una carta, metti quella carta sul campo di battaglia a faccia in giù. Il permanente risultante è una creatura 2/2 incolore senza nome, tipo di creatura, né costo di mana. Ha egida 2 e non ha altre abilità.

La creatura risultante sembra identica a quella che avresti dopo aver lanciato una magia usando camuffare, e si applicano molte delle stesse regole relative ai permanenti a faccia in giù. Una differenza sta in come girare a faccia in su un permanente celato. Anziché pagare il suo costo di camuffare (che potrebbe non avere), puoi girare a faccia in su un permanente celato in qualsiasi momento se è davvero una carta creatura pagando il suo costo di mana.

EVENTO DI LANCIO A MONTERIGGIONI

Inoltre, sabato 22 giugno si è tenuto un evento esclusivo ed immersivo per festeggiare l’arrivo del nuovo set Universes Beyond di Magic: The Gathering dedicato alla saga di Assassin’s Creed, grazie alla gentile collaborazione del Comune di Monteriggioni (Toscana, Italia).

Tra le mura dell’iconico castello di Monteriggioni, location tanto amata dai fan della serie videoludica targata Ubisoft, ospiti e pubblico hanno avuto la possibilità di scoprire e provare in anteprima il nuovo set.

Gli elementi più iconici del set Magic: The Gathering – Assassin’s Creed hanno preso vita grazie alla partecipazione all’evento dell’associazione Assassin’s Creed Cosplay Italia. Uno spettacolo di falconeria e dimostrazioni di scherma medioevale e rinascimentale hanno completato il quadro, per un’immersione totale nel mondo di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed. Guarda qui il promo video ufficiale realizzato durante l’evento.