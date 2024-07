ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN – DELUXE EDITION disponibile per Nintendo Switch

Bandai Namco Europe ha infine lanciato ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – DELUXE EDITION per Nintendo Switch, e oggi vi mostriamo il trailer di lancio del titolo. Questo gioco di combattimenti aerei, dopo aver raggiunto un enorme successo con oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è pronto a fare il suo debutto su Nintendo Switch, dando così la possibilità ai giocatori di portare il titolo con sé ovunque e sperimentare in ogni momento gli emozionanti combattimenti aerei, volando liberamente a 360 gradi nel cielo con i propri velivoli preferiti. La serie ACE COMBAT è famosa per le sue intense battaglie aeree, i velivoli agili e futuristici e i paesaggi meticolosamente riprodotti.

Questa versione per Nintendo Switch include 6 DLC e diversi oggetti bonus già disponibili sulle altre piattaforme:

La storia originale di “ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN”

“3 set originali di velivoli” + “3 missioni SP”

Part1 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – ADF-11F Raven Set”

Part2 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – ADF-01 FALKEN Set”

Part3 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – ADFX-01 Morgan Set”

Part4 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Unexpected Visitor”

Part5 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Anchorhead Raid”

Part6 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Ten Million Relief Plan”

Il “Music Player Mode” come bonus

L’F-104C -Avril- giocabile

L’ F-4E Phantom II giocabile

3 famose skin in arrivo dalle serie passate

8 famosi emblemi dalle serie passate

Ma i combattimenti non finiscono qui! Ci sono molti altri DLC disponibili per l’acquisto separato per immergersi pienamente nel mondo di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN:

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC – Original Aircraft Series – Set

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC – Experimental Aircraft Series – Set

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC – Cutting-edge Aircraft Series – Set

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – TOP GUN: Maverick Aircraft -Set

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN è disponibile, oltre che per Nintendo Switch, anche per PlayStation 4, Xbox One e PC.